Coronavirus : le chef de cabinet de la Maison-Blanche positif au Covid-19

EN DIRECT

Avec près de 40.000 morts depuis le début de l'épidémie de coronavirus et une flambée du nombre de contaminations, la situation ne s'améliore pas en France. Face à cette situation, le gouvernement appelle "plus que jamais" les Français à respecter le confinement, afin de faire baisser la circulation du virus. Suivez l'évolution de la situation en direct.

Les principales informations à retenir Plus de 60.000 nouveaux cas ont été recensés en France en 24 heures

Le chef de cabinet de la Maison Blanche a été positif, avec un record de cas aux USA

En Europe, le Royaume-Uni ferme ses portes au Danemark après la découverte d'une mutation provenant des visons

Le chef de cabinet de Trump positif

Le chef de cabinet du président américain Donald Trump, Mark Meadows, a été testé positif au Covid-19, a rapporté vendredi soir la chaîne CNN en citant deux responsables de la Maison Blanche. Selon CNN, Mark Meadows, 61 ans, a déclaré à son entourage après l'élection présidentielle qu'il avait contracté le coronavirus, mais on ignore quand exactement il a été testé positif.

Les Etats-Unis ont en parallèle enregistré plus de 127.000 cas positifs au coronavirus en 24 heures vendredi, un record de contaminations pour le troisième jour consécutif, selon un comptage de l'université Johns Hopkins, qui fait référence. Dans le même temps, 1.149 personnes sont décédées du Covid-19 aux Etats-Unis, de loin le pays le plus endeuillé au monde.

Plus de 60.000 nouveaux cas en France

Le nombre de nouveaux cas a franchi le cap des 60.000 au cours des dernières 24 heures en France, où le bilan total des décès depuis le début de l'épidémie s'approche des 40.000, selon les chiffres publiés vendredi par Santé publique France. Le nombre de cas déclarés - 60.486 - est un chiffre "minimal", en raison de difficultés liées à un embouteillage informatique qui perturbe le comptage des nouveaux cas, précise l'agence sanitaire sur son site.

L'épidémie a fait 405 morts à l'hôpital en 24 heures (contre 367 jeudi), et depuis mardi, 423 personnes sont décédées dans les établissements médico-sociaux, dont les Ehpad. Le coronavirus aura ainsi causé 39.865 décès depuis le début de l'épidémie.

Le nombre de cas graves hospitalisés continue aussi de grimper : 4.321 malades se trouvent actuellement dans les services de réanimation (100 de plus que la veille), qui ont admis 434 nouveaux patients en 24 heures.

Les tests antigéniques débarquent en pharmacie

L'arrivée des tests antigéniques pourrait toutefois changer la donne dans la lutte contre l'épidémie : samedi, la moitié des pharmacies françaises aura reçu son stock de tests antigéniques. Cet outil de dépistage rapide donne un résultat en 15 minutes seulement, contre plusieurs jours pour les tests PCR. Un gros avantage pour le "tracing" des cas contacts. La majorité des pharmacies s'est portée volontaire pour pratiquer ces nouveaux tests. Celles qui n’ont pas de salle réservée proposent déjà d’installer un barnum à l’extérieur de leur officine pour accueillir les patients.

Jean Castex appelle à respecter "plus que jamais" le confinement

Face à la flambée des contaminations, le Premier ministre Jean Castex appelle à respecter "plus que jamais" le confinement, "de la manière la plus stricte possible", dans un entretien aux quotidiens régionaux du groupe Ebra publié samedi, confinement qui a par ailleurs provoqué un exode d'habitants de la région parisienne depuis mars.

Estimant que les Français respectaient "globalement" les mesures de restriction, il a néanmoins déploré "une résistance de la part de gens qui veulent se rendre à leur travail et de certaines entreprises qui ne jouent pas le jeu". La ministre du Travail Elisabeth Borne a prévenu de son côté que les employeurs récalcitrants s'exposaient à des "sanctions".

Le gouvernement n'a en tout cas pas décidé d'imposer de nouvelles restrictions lors du traditionnel point hebdomadaire consacré à l'épidémie, comme la fermeture des lycées et des collèges réclamée par certains dans la communauté médicale. Vendredi, le ministre de la Santé Olivier Véran a aussi exclu l'idée d'imposer un confinement aux plus vulnérables, comme les personnes âgées.

Pendant ce temps, Europe 1 a enquêté pour voir comment les supermarchés s'organisent pour vendre des produits "non-essentiels".

Le confinement s'étend ailleurs en Europe

Après l'Irlande, la France, l'Angleterre... au tour de la Grèce et de certaines régions d'Italie : pour enrayer la deuxième vague, le confinement s'étend progressivement en Europe, plus souple qu'en mars mais moins bien accepté par la population.

Selon un comptage effectué par l'AFP à partir de sources officielles, la pandémie a fait plus de 300.000 morts sur le continent européen, pour plus de douze millions d'infections. C'est la deuxième zone du monde la plus endeuillée, derrière l'Amérique latine et les Caraïbes (408.841 décès, 11.490.126 cas).

A partir de samedi, les Grecs devront montrer patte blanche pour quitter leur domicile : pour chaque sortie, il faudra indiquer par SMS le motif et l'horaire, et attendre le feu vert des autorités, également par SMS. Le confinement, qui devrait durer trois semaines - peut-être davantage -, épargnera supermarchés, épiceries, stations-service, pressings et animaleries. Mais, comme en France, les librairies devront tirer le rideau.

Un couvre-feu national de 22 heures à 5 heures va entrer en vigueur vendredi en Italie jusqu'au 3 décembre. Comme en Grèce, les lycées passent à l'enseignement à distance, et les musées sont fermés, de même que les centres commerciaux durant le week-end. De nouvelles "zones rouges" - Lombardie, Piémont, Val d'Aoste et Calabre - ont été déclarées "à haut risque" et 16 millions d'Italiens renouent avec le confinement, plus léger cependant qu'au printemps dernier.

En Norvège, pourtant un des pays d'Europe les moins touchés par la pandémie, les autorités serrent aussi la vis. A Oslo, bars et restaurants ne pourront plus servir d'alcool à partir de lundi, et salles de gym, cinémas, théâtres et piscines devront fermer leurs portes. L'enseignement à distance va s'étendre dans les lycées de la ville et d'autres régions.

L'Angleterre confinée, le Royaume-Uni refuse les voyageurs du Danemark

L'Angleterre est elle aussi confinée depuis jeudi : les commerces non essentiels ont dû fermer, et les restaurants, pubs et cafés ne peuvent proposer que des livraisons ou ventes à emporter. Les écoles, elles, restent ouvertes. Les voyageurs arrivant du Danemark, exceptés les Britanniques ou résidents permanents, se verront aussi désormais refuser l'entrée au Royaume-Uni, a annoncé samedi le ministère des Transports, après la découverte dans ce pays d'une mutation problématique du nouveau coronavirus provenant des visons.

Cette décision, prise "en urgence", fait suite à "la publication d'informations complémentaires par les autorités sanitaires danoises signalant une flambée généralisée de cas de coronavirus dans des élevages de visons, basée sur une souche mutée du virus qui se propage à certaines communautés locales".

Des vaccins toujours à l'étude

L'Argentine vise un vaccin disponible d'ici la fin de l'année. Le président argentin, Alberto Fernandez, a dit compter sur la disponibilité d'un vaccin d'ici à la fin de l'année, après avoir trouvé un accord avec la Russie qui permettrait de vacciner 10 des 44 millions d'habitants du pays sud-américain. "Nous devrions disposer des doses pour 10 millions de personnes, si tout se passe bien, à partir de la fin décembre", a ajouté le président.

Plus d'1,2 million de morts dans le monde

Dans le monde, le nouveau coronavirus a fait au moins 1.235.148 morts depuis le début de l'épidémie, selon un bilan établi vendredi. Les États-Unis sont le pays le plus touché, avec 234.944 décès. Suivent le Brésil (161.736 morts), l'Inde (124.985), le Mexique (93.772) et le Royaume-Uni (48.120).