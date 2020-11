Coronavirus : les tests antigéniques arrivent dans les pharmacies

Alors que la circulation du coronavirus se poursuit, et que la seconde vague a tué 418 personnes en France ces dernières 24 heures, un nouvel outil est déployé pour tenter d'endiguer la maladie : des tests antigéniques, désormais disponibles en pharmacie. Plus rapides, ces derniers seront déployés dans la moitié des pharmacies du pays d'ici à la fin de la semaine. Ils seront donc réalisés par des pharmaciens, des médecins en ville ou des infirmiers.

Dans les officines, il faudra réserver un petit espace pour réaliser le prélèvement qui se fera, comme pour les PCR, dans le nez à l’aide d’un écouvillon. Sauf qu’à la différence des tests PCR, le résultat sera donné en 20 à 30 minutes et non 1 à 3 jours. Cela va donc permettre d’élargir le dépistage et d’accélérer le fameux triptyque "tester-tracer-isoler".

Un test par semaine et par personne

Ces tests antigéniques sont quand même moins sensibles que les tests PCR, et donc déconseillés en cas de risques importants. "Pour les personnes sensibles ou fragiles qui pourraient faire une forme grave, il faut privilégier le test PCR pour éviter de passer à côté de ce qu'on appelle un faux négatif", confirme Carine Wolf-Thal, présidente du Conseil national de l’ordre des pharmaciens.

Ces tests antigéniques sont également moins chers : 8 euros hors prélèvement contre 54 euros pour une PCR. Mais inutile pour les hypocondriaques chroniques de se ruer dans leur pharmacie. "Ce n'est pas parce qu'on peut avoir un résultat en 20 minutes qu'il faut venir se faire tester", rappelle Olivier Rozaire, président de l’URPS-pharmaciens de la région Auvergne-Rhône-Alpes. "C'est un test par semaine et par assuré. On ne peut pas venir se faire tester tous les jours, c'est enregistré avec le numéro de Sécu des gens."

Ces tests antigéniques seront également très précieux dans les aéroports. À partir de samedi, tous les passagers arrivant de l'étranger, à l'exception de ceux en provenance d'États européens, devront obligatoirement les passer. Et 30 minutes plus tard, ils découvriront si, oui ou non, ils sont positifs au Covid-19.