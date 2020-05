Les écoles et collèges seront tous ouverts en juin, les lycées rouvrent en zone verte

Le Premier ministre, épaulé par le ministre de la Santé et le ministre de l'Education, s'est exprimé jeudi lors d'une conférence de presse pour faire le point sur le déconfinement. Se disant plutôt satisfait de l'évolution de la situation, Edouard Philippe a annoncé vouloir accélérer la réouverture des établissements scolaires. Les écoles et collèges rouvriront tous en juin. Les lycées rouvriront dans les départements classés verts. "Nous avons décidé l'accélération de la réouverture des écoles et collèges dans toutes les zones", a déclaré le chef du gouvernement.

"Urgence sociale" et "impératif éducatif"

Le ministre de l'Education a invoqué une "urgence sociale" et un "impératif éducatif" tout en assurant que la priorité était de "garantir la sécurité des personnels et des élèves". Toutes les écoles et collèges de France métropolitaine rouvriront dès le 2 juin. "Toutes les familles qui le souhaitent doivent pouvoir scolariser leurs enfants au moins sur une partie de la semaine", a déclaré le ministre de l'Education Jean-Michel Blanquer.

"Dans la phase 2 [du déconfinement] toutes les écoles seront ouvertes, et donc toutes les communes qui n'ont pas encore ouvert leurs écoles ouvriront", a indiqué Jean-Michel Blanquer. Pour les collèges, ils rouvriront de la sixième à la troisième en zone verte, mais en zone orange, ils n'accueilleront prioritairement que les sixième et les cinquième, a précisé le ministre.

En ce qui concerne les lycées, dans les départements verts, c'est-à-dire dans l'immense majorité de la France, "les lycées généraux, technologiques et professionnels vont rouvrir et accueillir progressivement les élèves, au moins sur l'un des trois niveaux", seconde, première ou terminale, dans un premier temps. L'Île-de-France, Mayotte et la Guyane ne sont pas encore classés vert. Dans les zones orange, la prudence est de mise. Les lycées professionnels rouvriront aussi en priorité pour les élèves ayant besoin de certifications. Les lycées généraux et technologiques accueilleront des élèves pour des entretiens pédagogiques individuels.