EN DIRECT - Coronavirus : Plus de 100.000 morts aux Etats-Unis

C'est le coup d'envoi de la deuxième phase du déconfinement : le Premier ministre doit annoncer jeudi à 17 heures de nouvelles levées de restriction pour le mardi 2 juin. Son discours est particulièrement attendu de plusieurs secteurs, comme les professionnels de l'enseignement et de l'hôtellerie-restauration.

Avant cela, les chiffres du chômage pour le mois d'avril devraient dessiner une situation économique extrêmement touchée par le confinement. Sur le front sanitaire, le Parlement a adopté mercredi l'application de traçage StopCovid, tandis que l'épidémie de coronavirus a fait 28.596 morts en France. Suivez l'évolution de la situation en direct.

Edouard Philippe très attendu sur la "deuxième phase"

Collégiens et lycéens, restaurateurs, vacanciers… La France est suspendue aux annonces gouvernementales sur l'acte II du déconfinement, attendues jeudi après-midi à 17 heures. Dans un contexte sanitaire en amélioration depuis le début du déverrouillage le 11 mai, et face à une situation économique tendue, l'exécutif s'apprête à "desserrer un peu plus l'étau", selon un membre du gouvernement.

Des chiffres catastrophiques pour le chômage ?

Les chiffres du chômage pour le mois d'avril doivent être dévoilés jeudi en milieu de journée. Sans surprise, après un mois de mars déjà désastreux (246.000 demandeurs d'emplois de catégorie A en plus, +7,1%), ce mois d'avril entièrement confiné pourrait constituer un triste record pour l'économie française.

Feu vert du Parlement à StopCovid

Députés et sénateurs ont débattu mercredi de l'application StopCovid, voulue par le gouvernement pour permettre le traçage de contacts pour lutter contre le coronavirus. L'Assemblée nationale puis le Sénat ont adopté ce traçage. Après le feu vert de la Cnil, mardi, le secrétaire d'État chargé du Numérique Cédric O est venu sur Europe 1, mercredi matin, pour détailler le fonctionnement de cette application sur laquelle les Français sont partagés : "Nous n'utilisons pas la géolocalisation", a-t-il par exemple assuré. Retrouvez ici l'essentiel de ses déclarations.

Avant cela, Europe 1 a pu tester l'application de traçage en avant-première, et on vous explique tout ce qu'il y a à savoir dans cet article.

Pas de signe de rebond de l'épidémie en France

Le dernier bilan humain de l'épidémie de coronavirus, communiqué mercredi soir par la Direction générale de la santé, fait état de 28.596 morts depuis le 1er mars. Ce chiffre comprend les morts à l'hôpital (18.260, +65) et ceux en établissements médico-sociaux, dont les Ehpad (le dernier bilan y fait état de 10.335 morts).

La baisse du nombre de malades hospitalisés en réanimation s'est poursuivie lundi, avec 1.501 patients, soit 54 de moins en 24 heures. 15.680 personnes sont hospitalisées pour une infection au coronavirus, contre 17.941 mercredi dernier, soit 2.000 personnes de moins dans les hôpitaux en une semaine.

Plus de 350.000 morts dans le monde, 100.000 aux États-Unis

La pandémie du coronavirus a fait au moins 350.000 morts dans le monde depuis son apparition. Plus de 5,6 millions de cas d'infection ont été officiellement diagnostiqués dans 196 pays et territoires depuis le début de l'épidémie. Les États-Unis, qui ont recensé leur premier décès lié au coronavirus début février, sont le pays le plus touché avec plus de 100.000 décès.

Après les États-Unis, les pays les plus touchés sont le Royaume-Uni avec 37.048 morts, l'Italie avec 32.955 morts, la France avec 28.530 morts, et l'Espagne avec 27.117 morts. La Chine (sans les territoires de Hong Kong et Macao), où l'épidémie a débuté fin décembre, a officiellement dénombré 4.634 décès.