Coronavirus : comment adapter sa routine beauté au port du masque ?

Peut-on encore être coquet en cette période d'épidémie de coronavirus, et alors que, de toute façon, une partie non négligeable de notre visage est cachée par le masque désormais obligatoire en extérieur ? Il existe en tout cas plusieurs techniques pour continuer à prendre soin de son apparence malgré le masque, comme l'a rappelé notre chroniqueur Benjamin Lévêque, jeudi, dans Sans rendez vous.

Utiliser un fond de teint plus résistant

Le premier réflexe peut être de se dire qu'il faut éviter le fond de teint, qui se retrouverait sur le masque. Mais il existe du fond de teint "sans transfert". "Ça va être un fond de teint qui va être plutôt longue durée. Souvent, on va retrouver ce terme, où celui de 'waterproof', résistant à l'eau. Ce fond de teint va être plus résistant à la transpiration. Ça ne va pas forcément durer toute la journée, mais ça va prolonger au maximum l'effet fond de teint et l'effet bonne mine", explique à Europe 1 la maquilleuse artistique Faustine-Léa Violleau.

Même chose pour le rouge à lèvres. Il en existe qui peuvent tenir jusqu'à 48 heures. On l'applique, on laisse sécher plusieurs minutes et ensuite seulement, on peut mettre le masque.

Se concentrer sur les yeux

Plus globalement, le plus important est de se concentrer sur la peau encore visible, le haut du visage. On peut ainsi mettre le paquet sur les yeux pour ouvrir le regard. "Le meilleur outil pour ça, c'est un crayon pour les yeux", explique Patrick Lorentz, expert maquillage chez Estée Lauder, qui suggère "de le prendre waterproof, parce qu'il y a quand même des femmes qui portent également des lunettes. Et quand on porte des lunettes, l'humidité au niveau du regard fait que le maquillage ne tient pas".

Selon ce spécialiste, "peut-être que la meilleure teinte est d'aller un tout petit peu plus loin que ce qu'on fait d'habitude, puisqu'on a une grande partie du visage qui est cachée. Ainsi, les femmes qui utilisaient des crayons marrons peuvent passer à un marron plus foncé ou à un gris ou un noir. Cela peut être des gestes très simples, juste façon liner, ou juste le trait de crayon qu'on va estomper avec un fard à paupières pour avoir quelque chose de beaucoup plus flouté, de moins graphique". Et de conclure : "Il y a aussi quelque chose qui est assez important pour agrandir le regard, c'est peut-être de, plutôt que de mettre du mascara uniquement au-dessus, en mettre en-dessous et au-dessus. C'est assez spectaculaire dans l'ouverture du regard."

Donner du volume à ses cheveux

Par ailleurs, le masque nous oblige aussi à revoir nos habitudes de coiffure, surtout pour les cheveux longs. On va donc compenser et mettre du volume sur le haut de la tête. On évite de faire une frange et à la place, on va plutôt opter pour faire un chignon. Une autre façon d'apporter du volume est de se boucler les cheveux, par exemple au moyen d'appareils comme les boucleurs, qu'il faut utiliser sur cheveux secs.

De son côté, Charline Roussé, coiffeuse et formatrice en coloration végétale, préconise d'utiliser des rouleaux de mise en plis. "Ils se trouvent un peu partout dans les boutiques du coiffeur. C'est un rouleau scratch, un peu comme du velcro. On enroule nos cheveux autour de ces rouleaux, et ça se fixe tout seul. Une fois qu'on va les enlever, le cheveu aura beaucoup plus de volume en racines. C'est une très bonne astuce pour pouvoir se donner du volume", décrit-elle.

Changer régulièrement de masque et nettoyer sa peau

Et quid des boutons qui apparaissent parfois sur la peau sous le masque ? Ce n'est pas de l'acné, car le masque n'en développe pas, selon les spécialistes. "Le fait qu'il y ait le port du masque de façon prolongée peut induire une chaleur plus importante et par conséquent, il peut y avoir un phénomène de rougeurs exacerbées", explique le docteur Nadine Pomarède, dermatologue à Paris. Cette dernière conseille pour les traiter de bien se nettoyer le visage. "Le nettoyage du visage, c'est deux fois par jour, que l'on se maquille ou non, avec un produit nettoyant doux, non agressif, non décapant. Le produit de soin est important. Il est important de maintenir cette routine impeccable matin et soir."

Il faut aussi changer de masque régulièrement, car si on le porte plusieurs jours d'affilée, il va accumuler de la transpiration, de la salive et d'autres saletés qui n'aident pas à avoir une jolie peau.