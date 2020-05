Grâce aux tests, on aura de nouveaux indicateurs pour comprendre le Covid-19

Avec une baisse des admissions en réanimation, la dynamique de l'épidémie de coronavirus en France semble bonne, mais la maladie reste très surveillée. Car avec le début du déconfinement lundi, la crainte d'une deuxième vague de l'épidémie inquiète de nombreux membres du corps scientifique et médical. Pour pouvoir photographier de manière la plus précise possible la circulation du virus en France, le Premier ministre a annoncé la réalisation de plusieurs centaines de milliers de tests par semaine. Ces dépistages vont permettre de révéler de nouvelles informations sur le virus.

Observer "la circulation du virus et donc la dynamique épidémique"

Car jusqu'ici, pour déterminer si le Covid-19 circulait fortement ou non dans un département, les autorités sanitaires se basaient sur la proportion de patients arrivés aux urgences pour suspicion de la maladie. Pour réaliser les nombreuses cartes du déconfinement notamment, le ministère de la Santé ne se basait pas sur des cas avérés. Mais si les tests sont réalisés en quantité suffisante, ce sera le cas.

Il va donc pouvoir être possible de comparer, sur chaque territoire, le nombre de cas positifs par rapport à la population du département. Pour l'épidémiologiste Daniel Lévy-Bruhl, responsable de l'unité des infections respiratoires de Santé publique France, cet indicateur "reflète le nombre de nouveaux cas et donc la circulation du virus et donc la dynamique épidémique".

Regarder les résultats département par département

Ces données seront étudiées comme le nombre de cas positif en comparaison avec le nombre de tests réalisés. Mais c'est surtout le nombre de tests effectués par rapport à la population totale du département qui est l'indicateur le plus important, explique Daniel Lévy-Bruhl. "S'il y a de grandes disparités entre départements, cela veut dire que dans tel ou tel endroit, il semblerait que les gens se fassent moins bien tester qu'ailleurs", justifie-t-il au micro d'Europe 1.

Grace à ces nouveaux indicateurs, après quelques jours de recul, d'ici la fin de la semaine, les autorités sauront si le déconfinement a éventuellement permis au virus de repartir. Elles pourront prendre alors, le cas échéant, les mesures nécessaires. Toutes les options sont sur la table : Jean Castex, le "monsieur déconfinement" du gouvernement, indiquait qu'un plan de reconfinement était d'ores et déjà disponible.