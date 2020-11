Coronavirus : 40.987 morts, "le pic devant nous" malgré un "ralentissement de l'épidémie"

La France comptait lundi 40.987 décès du Covid-19 depuis le début de l'épidémie, selon les informations données par le directeur général de la Santé Jérôme Salomon en conférence de presse. En 24 heures, 551 décès supplémentaires ont été rapportés à l'hôpital, a-t-il précisé. Jérôme Salomon a également souligné que "le pic est devant nous, la deuxième vague toujours en cours" et ce malgré un "ralentissement de l'épidémie".

Une "progression plus lente de l'épidémie" dans les zones qui ont bénéficié du couvre-feu

Autre information donnée par le directeur général de la Santé : 83 transferts de patients ont déjà eu lieu lors de la deuxième vague et "200 supplémentaires sont prévus dans les deux prochaines semaines". Par ailleurs, les "métropoles qui ont bénéficié du couvre-feu commencent à observer une progression plus lente de l'épidémie", a souligné Jérôme Salomon. "C'est encourageant et cela nous incite à continuer collectivement nos efforts."

Le bug informatique à l'origine de difficultés dans les remontées des nouvelles contaminations quotidiennes a, lui, été corrigé, selon Jérôme Salomon qui a dit vouloir "rester prudent" sur l'annonce d'un vaccin développé notamment par l'entreprise Pfizer.

Le record de décès comptabilisés en 24 heures à l'hôpital lors de la première vague de l'épidémie de Covid-19 avait été franchi le 6 avril, avec 613 décès. Le directeur général de la santé a aussi annoncé que 1.807.479 cas de Covid-19 avaient été comptabilisés au total en France depuis le début de l'épidémie. 31.125 patients atteints de Covid-19 étaient hospitalisés en France, dont 4.690 dans des services de réanimation, soit 163 de plus que la veille pour la réa.