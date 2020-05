Magnésium, vitamine D... Nos astuces pour se remettre du confinement

Mauvais teint, carences, kilos supplémentaires... Ces deux mois de confinement ont laissé des traces dans les organismes et les systèmes immunitaires de nombreux Français. Maintenant qu'il est plus simple de sortir de chez soi, il est donc temps de renforcer sa flore intestinale, a fortiori à une époque où le coronavirus circule toujours sur le territoire Français. Si "aucun produit miracle" n'existe, consommer certains ingrédients peut toutefois se révéler d'une grande aide.

Au micro de "Sans rendez-vous" ce jeudi, la naturopathe et cheffe Angèle Ferreux-Maeght donne ses astuces pour retrouver rapidement "un bon système immunitaire", mais aussi un meilleur teint de peau.

Renforcer sa flore intestinale avec les probiotiques

Pour renforcer son microbiote intestinal, il faut "miser sur les probiotiques", explique la spécialiste, c'est-à-dire des produits qui contiennent des micro-organismes vivants qui ont un effet bénéfique sur l'organisme. "On en trouve tout simplement en consommant des aliments crus, comme des carottes ou des concombres, mais aussi des produits lacto-fermentés comme la choucroute crue, le kéfir, ou les fromages frais."

Lutter contre la fatigue grâce au magnésium

Si vous avez un petit coup de fatigue, il est possible que ce soit dû à un manque de magnésium. Dans ce cas, il ne faut pas hésiter à manger "une banane, des amandes, des céréales, des fruits de mer, mais aussi, si vous êtes du genre gourmand, du chocolat noir", détaille Angèle Ferreux-Maeght. Mais attention, il faut acheter "un chocolat de qualité, très riche en cacao, et en consommer très peu".

Retrouver un beau teint de peau avec la vitamine D et le bêta-carotène

Après deux mois à prendre le soleil depuis une fenêtre, il est possible que l'organisme soit en manque de vitamine D. Mais là encore votre assiette peut aider à combler cette carence : "On en trouve dans les petits poissons gras, comme les harengs, les sardines et le thon. Mais aussi dans les œufs, le lait, les boissons au soja, les tripes ou encore le foie." Angèle Ferreux-Maeght recommande également de consommer des provitamines A, plus souvent désignées sous le nom bêta-carotène. On en trouve facilement dans "les carottes et le curcuma", mais aussi dans la patate douce, les épinards, le potiron, les abricots, ou encore les mangues.