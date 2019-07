Canicule : nos conseils pour ne pas mettre votre cœur en danger

La France va traverser un nouvel épisode caniculaire cette semaine. Selon Meteo France, on pourrait dépasser les 40 degrés localement, du Sud-Ouest au Centre-Est et du Languedoc à la Provence. Et face à cette chaleur intense, le Syndicat des cardiologues se mobilise pour que nous fassions plus attention à notre cœur, organe particulièrement sensible aux changements de températures. Que l'on soit en bonne santé ou non.

Fortes chaleurs et sport peuvent avoir un effet toxique sur le cœur

Le premier conseil de ces médecins, pour protéger son cœur s'il fait plus de 30 degrés dehors, c'est de ne surtout pas faire de sport, ni d'activité physique en extérieur. Et ça, c'est valable évidemment pour les personnes qui ont déjà des problèmes cardiovasculaires, mais aussi pour les autres.

Fortes chaleurs et sport peuvent en effet avoir un effet toxique directement sur le cœur, même si on est un jeune sportif en parfaite santé, précise le Dr Jean Pierre Binon, président du syndicat des cardiologues.

"Cela met le corps en hyperthermie, il n'est plus capable de réguler, de maintenir sa température aux fameux 37 degrés. Donc tous les organes sont en souffrance et le cœur lâche", explique le docteur. Et de poursuivre : "On soumet son cœur à un stress très important, et donc on va accumuler des produits toxiques dans le sang, ça va acidifier le sang. Ça peut entraîner des troubles du rythme cardiaque, mais aussi des problèmes coronariens, d'infarctus du myocarde".

Attention aux médicaments contre l'hypertension

Enfin, pour ceux qui ont déjà des problèmes cardiaques, même sans effort particulier il faut être vigilant. La chaleur fatigue plus le cœur, donc reposez vous et restez au frais le plus possible.

Et pour ceux qui prennent des médicaments, par exemple des diurétiques contre l'hypertension, attention car ils peuvent entraîner une déshydratation. Au moindre signe anormal, surtout n'hésitez pas à appeler votre médecin qui pourra adapter votre traitement ou même l'arrêter pour quelques jours.