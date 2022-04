Bactérie E.coli : le préfet du Nord interdit la production de pizzas dans l'usine Buitoni de Caudry

Le préfet du Nord a interdit la production de pizzas au sein de l'usine Buitoni à Caudry, après plusieurs cas graves de contamination d'enfants par la bactérie E.coli et des décès, possiblement liés à la consommation de ces produits, a indiqué mercredi la préfecture du Nord.

"L'activité industrielle de production alimentaire, en ce qui concerne les deux lignes de production de pizzas de l'usine" de Caudry est "arrêtée", peut-on lire dans un arrêté préfectoral pris le 1er avril que l'AFP a pu consulter, confirmant une information du Canard enchainé.

Cette décision "fait suite à deux inspections d'hygiène approfondies" menées les 22 et 29 mars par des agents de la Direction départementale de la protection des populations (DDPP) du Nord et de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF), "dans le cadre de leurs investigations réalisées en lien avec l'alerte E. coli", a précisé la préfecture à l'AFP.

"Un niveau dégradé de la maîtrise de l'hygiène alimentaire"

Les autorités pointent un "niveau dégradé de la maîtrise de l'hygiène alimentaire." Le constat des agents des services d’hygiène et de la répression des fraudes est particulièrement sévère. Le document de la Préfecture du Nord fait état, à Caudry par exemple, de la présence de rongeurs sans que rien ne soit fait pour les éliminer. Le rapport note également un manque d’entretien et de nettoyage des zones de fabrication, de stockage et de certains équipements ou matériels servant à la production des pizzas "Fraich’up".

Les inspecteurs évoquent aussi un système d’extraction d’air insuffisant. Des anomalies qui constituent une source importante de contamination microbiologique ou chimique des denrées alimentaire. Selon la Préfecture du Nord, l'état général des locaux constituent une menace pour la santé publique.

"Enquête pour homicide involontaire, tromperie et mise en danger de la vie d'autrui ouverte"

La Préfecture du Nord précise, dans son arrêté, que les sources de contamination à la bactérie E.coli ne sont pas identifiées. Nestlé France indiquait la semaine dernière que des analyses réalisées sur le site après ces inspections n’avaient pas permis de déceler cette bactérie. Néanmoins, l’usine se voit interdire toute reprise de la production de pizzas tant qu’elle n’aura pas rétabli des règles d’hygiène alimentaire.

Une enquête pour homicide involontaire, tromperie et mise en danger de la vie d’autrui est ouverte dans cette affaire par le pôle santé publique du parquet de Paris. Deux décès d’enfants sont possiblement liés à cette contamination. Certains parents d’enfants contaminés ont déjà prévu de se constituer partie civile.