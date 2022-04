Suspicion de salmonelles : quels sont les produits Kinder concernés ?

Quelques jours avant Pâques, une mauvaise surprise se cachait dans des œufs Kinder. L'un des plus gros vendeurs du secteur, Ferrero, rappelle plusieurs tonnes de ses chocolats à cause de 21 cas de salmonellose recensés par la Direction générale de la santé, dont 15 cas déclarés après leur consommation.

Ce rappel concerne un bon nombre de produits. Il s'agit des œufs Kinder Surprise vendus par un, trois, quatre ou six et qui ont une date de péremption comprise entre juin et octobre 2022. Les Kinder schokobon et les Mini eggs sont aussi dans la liste, avec une date de péremption comprise entre fin avril et fin août 2022. Enfin les Happy Moment, Kinder Mix, les peluches, les seaux, les paniers sont également rappelés. En tout plusieurs tonnes de produits vont être retirées.

L'enquête sanitaire est toujours en cours

Pour les personnes qui en ont déjà acheté, il est déconseillé de les manger. Il faut prendre en photo ces produits avant de les jeter pour ensuite demander un remboursement auprès de Ferrero. Pour le moment, il n'y a pas de lien avéré entre la consommation de ces produits et les contaminations. Mais il y a une suspicion, car toutes les personnes qui ont été interrogées pour le moment ont en commun d'avoir mangé des œufs Kinder, essentiellement des enfants âgés de quatre ans environ.

La salmonelle n'a toutefois pas été retrouvée dans les produits testés en France, ni dans l'usine belge qui les a fabriqué. L'enquête sanitaire des institutions se poursuit. Les symptômes de la salmonellose sont des troubles gastro intestinaux, des vomissements ou encore des diarrhées. Si vous craignez en avoir consommé, il est conseillé de consulter votre médecin traitant sans délai, en précisant ce que vous avez mangé.