Alimentation anti-inflammatoire : cinq règles d'or pour composer son assiette detox

DÉCRYPTAGE

"Les médecins apprennent que l'une des meilleures façons de réduire l'inflammation n'est pas dans l'armoire à pharmacie, mais dans le réfrigérateur", affirme la Harvard Medical School. Également convaincue du pouvoir des aliments pour lutter contre l'inflammation , la nutritionniste Catherine Lacrosnière dévoile dans Bienfait pour vous cinq règles pour composer une assiette detox.

Éviter l'alimentation transformée

Il faut d'abord savoir que l'inflammation n'est pas une mauvaise chose en soi. Elle aide le corps à faire face à une agression extérieure, une blessure ou une infection. L'inflammation aiguë est obligatoire et se traduit souvent par trois signes : rougeur, chaleur, douleur. En revanche, elle devient problématique lorsqu'elle se répand dans tout l'organisme et favorise l'apparition de maladies. Elle entraîne des dysfonctionnements de l'organe où elle se trouve. Par exemple, si elle est dans le pancréas, elle promeut le diabète. Et, si elle est dans les cellules graisseuses, elle favorise l'obésité .

La sédentarité, le stress, le manque de sommeil et la pollution contribuent à l'inflammation. Mais l’une des causes majeures est l’alimentation. Graisse, sucres, sel... Les aliments transformés, qui sont vides en fibres et en vitamines, sont nos ennemis. Il est donc absolument nécessaire de revoir ses habitudes alimentaires . L'alimentation anti-inflammatoire est à la croisée du régime méditerranéen et de l'alimentation ayurvédique. Comment composer son assiette anti-inflammatoire ? Quels aliments et nutriments faut-il privilégier ?

Les oméga 3

Ces bons acides gras ne peuvent être apportés que par l’alimentation. Leur apport quotidien est essentiel pour freiner l’évolution des maladies inflammatoires chroniques. On trouve les oméga 3 dans le maquereau, la sardine, l’anchois, la crevette, le poulpe, les graines de lin, les graines de chia et certaines huiles comme le colza, la cameline ou encore le chanvre.

Les épices

Une alimentation riche en curcuma, en gingembre, mais également en ail et en safran permet de mieux guérir et d'avoir des infections respiratoires moins graves.

Les vitamines C et E

Ces vitamines neutralisent les radicaux libres, engendrés par le stress oxydatif, qui est un déclencheur de l’inflammation chronique.

Les fibres

Les fibres assurent un transit de qualité et améliorent le cholestérol. On les retrouve essentiellement dans le règne végétal. Les meilleures sources sont les fruits secs et les légumineuses (soja, lentille, pois chiche, haricot sec), ainsi que les produits céréaliers complets (riz, pain, pâtes, farine, avoine). Les légumes et les fruits sont par ailleurs riches en fibres.

Les herbes aromatiques

Sauge, thym, cerfeuil, basilic, sarriette, origan... En plus de sublimer le goût de nos plats, les herbes aromatiques sont de puissants agents anti-inflammatoires.