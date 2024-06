60 Millions de consommateurs publie son banc d’essai des anti-moustiques : lesquels sont les plus efficaces ?

L'été s'installe et les moustiques reviennent. Le moustique tigre (aedes albopictus) est de retour en France et aucune région n'en est épargnée. Un insecte vecteur de plusieurs maladies, la dengue, le zika, le chikungunya. Avec 2,5 millions de touristes étrangers lors des Jeux olympiques, le mieux est de prévenir et de se protéger. Dans son dernier numéro paru ce jeudi, 60 Millions de consommateurs fait un comparatif de 20 sprays anti-moustiques pour vous orienter dans votre choix. Produits naturels ou synthétiques ? Europe 1 a analysé les résultats du comparatif.

Les molécules synthétiques plus efficaces que les produits naturels

Pour éviter les piqures, les anti-moustiques, composés de molécules synthétiques, sont plus efficaces que ceux fabriqués avec des produits naturels. D'après les tests, les sprays des marques Cinq sur Cinq, Moustifluid et Mousti K.O, protègent pendant neuf à onze heures. Tous sont à base de molécules de synthèses et une en particulier : la DEET. Certains produits en sont très concentrés, entre 20 et 50%.

Sylvie Metzelard, rédactrice en cheffe de 60 millions de consommateurs, explique comment faire son choix : "Il ne faut pas croire que vous avez besoin d'avoir une grosse concentration si vous ne partez pas en zone tropicale. Plus il fait chaud, plus ce qui est dans votre produit s'évapore rapidement. Mais si vous n'allez pas dans des endroits où il fait 40 degrés, franchement, ce n'est pas utile."

Un répulsif composé d'huiles essentielles d'eucalyptus citronné dans le top 5

Par ailleurs, un répulsif composé d'huiles essentielles d'eucalyptus citronné s’est glissé dans le top 5 et offre huit heures de protection. À savoir, les moustiques sont attirés par l’odeur de transpiration et encore plus de l'alcool, notamment la bière. En revanche, manger de l’ail permettrait de les repousser.