EUROPE 1 ET VOUS - Les bons réflexes pour lutter contre le moustique-tigre dès le printemps

Alors que le printemps a débuté lundi, les températures augmentent un peu partout en France. Mais cette douceur a aussi réveillé en enquiquineur : l'insupportable moustique-tigre, reconnaissable avec ses rayures blanches sur un corps noir. Et ce n'est pas juste une histoire de boutons qui grattent. Cet insecte transmet des maladies, à commencer par la dengue. 65 cas ont été recensés l'année dernière et il y a désormais un risque sanitaire important, selon les experts.

Alors, pour éviter une épidémie cet été, il y a des gestes simples à connaître et à mettre en place dès maintenant. Europe 1 s'est rendue à une opération démoustication à Bordeaux.

"On ne peut plus profiter des jardins"

"Cela fait un an, bientôt deux, qu'on ne peut plus profiter des jardins à cause des moustiques", regrette un riverain. "Je n'ai pas envie d'être envahie. On y pense toute l'année : on vit dans une résidence arborée donc il y a des réflexes à avoir comme ne pas laisser d'eau stagnante, que le composteur ne déborde pas...", ajoute une autre habitante. Les bons réflexes doivent être mis en pratique dès le printemps, pour ne pas se faire dévorer l'été prochain par ces moustiques-tigres de plus en plus envahissants.

Contrôler les jardins et les contenants d'eau

"Il va falloir contrôler les jardins, éliminer les petits contenants d'eau stagnante, les récupérateurs d'eau pluviale et les coupelles de pots de fleurs, les vases... Mais aussi les gîtes plus structurels : les descentes de gouttières et les gouttières en elles-mêmes qui vont être à entretenir, curer et isoler pour empêcher les moustiques de pénétrer à l'intérieur et de se reproduire", détaille Steeve Vernède, du centre de démoustication de Bordeaux Métropole.

"Il faut commencer à prendre conscience de la problématique maintenant pour être prêt avant l'arrivée du moustique. Ce que j'ai envie de dire, c'est un petit clin d'œil à la chanson de Tonton David : 't'as fait ce qu'il faut chez toi, mais passe le message à ton voisin'", ajoute le professionnel en souriant. 80% des gîtes larvaires où prolifèrent ces insectes se trouvent dans des propriétés privées et le moustique qui nous pique est né chez nous ou dans le proche voisinage.