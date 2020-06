Yannick Jadot demande à Macron d'arrêter "son opportunisme écologique"

INTERVIEW

Au lendemain d'élections municipales lors desquelles les écologistes se sont imposés comme les grands gagnants du scrutin, Emmanuel Macron se retrouve encore un peu plus attendu sur le sujet du climat. D'ailleurs, le président de la République doit recevoir lundi les 150 membres de la Convention citoyenne, auxquels il entend apporter des "réponses fortes" et "à la hauteur des enjeux et des attentes", selon l'Elysée.

Interrogé sur le sujet au micro d'Europe 1, l'eurodéputé EELV Yannick Jadot espère qu'Emmanuel Macron tiendra compte de leurs propositions, tout en rappelant l'insuffisance de son action jusqu'à présent. "Je ne voudrais pas qu'il continue dans une forme d'opportunisme écologique", tacle-t-il.

"Le sujet n'est pas d'enrayer la montée des écologistes, mais d'enrayer celle des températures, celle du niveau de la mer, des inégalités", estime Yannick Jadot. Et selon lui, Emmanuel Macron, depuis le début de son mandat "fait l'inverse de ce qu'il faudrait faire". "Cela fait trois ans qu'il gouverne et qu'on augmente les pesticides", prend-il comme exemple.

Il écarte toute entrée au gouvernement

Revenant sur les propositions formulées par la Convention citoyenne pour le climat, Yannick Jadot estime qu'elles ont "beaucoup de bon sens", et espère que le président de la République en tiendra compte. "Emmanuel Macron a dit : 'Je reprendrais sans filtre les propositions'. Et j'aimerais aujourd'hui qu'il le fasse", réclame l'écologiste.

Mais au lendemain de cet excellent score aux municipales, EELV n'est-il pas en position de force pour négocier une entrée au gouvernement et tenter de peser de l'intérieur ? "Nicolas Hulot a montré à quel point il avait été empêché d'agir", répond immédiatement Yannick Jadot. "Il ne s'agit pas d’entrer dans un gouvernement pour que le président, qui gouverne seul ce pays, change". Et de conclure : "Ce que je veux, c'est que le président de la République agisse enfin pour les Français".