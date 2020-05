Virtuelles, très réduites : les candidats aux municipales prêts à adapter leur campagne au Covid-19

"Il va falloir faire preuve de beaucoup beaucoup d'imagination." François Brière, maire de Saint-Lô dans la Manche, en a bien conscience : si le second tour des municipales est bien organisé fin juin, cela ne ressemblera en rien à une campagne normale. Le Conseil scientifique, dans un avis rendu mardi matin, n'a en effet pas fermé la porte à la tenue du scrutin malgré l'épidémie de coronavirus. Mais avec des recommandations sanitaires très strictes qui posent un véritable défi aux candidats. "S'il faut effectivement avoir masques et visières pour assurer la protection sanitaire la plus aboutie possible, évidemment nous nous adapterons", promet François Brière.

"On va mettre l'accent sur les réseaux sociaux"

Le Conseil scientifique recommande ce protocole pour les meetings et les actions de terrain. À Lyon, le candidat écologiste Grégory Doucet, arrivé en tête au premier tour, est donc prêt à les limiter. "Bien évidemment, on va bannir les activités classiques d'une campagne, à savoir le porte-à-porte, la distribution sur les marchés, les rencontres avec les habitants. On va mettre l'accent sur les réseaux sociaux, les moyens de communication plus virtuels."

Masquées, virtuelles, les campagnes pourraient également être réduites au strict minimum dans les 5.000 communes où un second tour est nécessaire. "Moi je ne vais quasiment pas faire campagne", assume le socialiste François Rebsamen, en ballotage très favorable à Dijon. "Je vais faire une lettre que je vais faire distribuer aux habitants pour dire ben voilà on reprend le cycle électoral pour le clore."