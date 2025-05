Victoire de Bruno Retailleau à la tête des Républicains : quel avenir pour Laurent Wauquiez ?

Dans le camp de Laurent Wauquiez, militants et élus accusent le coup. Dimanche soir au Puy-en-Velay, c’est dans une ambiance morose que les militants se sont réunis… Malgré l’amertume, ni le candidat perdant, ni ses soutiens ne s’avouent vaincus, au contraire, pour eux, Laurent Wauquiez a encore une carte à jouer.

Laurent Wauquiez reste déterminé pour la suite et se voit même en recours potentiel en cas d'échec de Bruno Retailleau. C'est en tout cas ce qu'il affiche en façade, après sa lourde défaite face au ministre de l'Intérieur à la tête des Républicains.

Ambiance morose

Malgré le soleil radieux, l’ambiance était morose sur la grande terrasse où les militants LR sont venus entourer Laurent Wauquiez. Les yeux rouges et le visage fermé, la plupart d’entre eux partage le même ressenti : "Beaucoup de déception. C’est un homme de terrain, il a fait une campagne incroyable, extraordinaire… Je suis triste pour lui, c'est injuste", confie une adhérente.

"Je pense que Monsieur Retailleau aurait dû rester à sa place, on ne peut pas faire deux fonctions, c'est pas possible. Bruno Retailleau n’a rien à faire là. Laurent, c'est le meilleur", complète un autre de ses soutiens.

Pour d’autres, cette défaite n’empêchera pas le député de Haute-Loire de continuer à représenter la droite, y compris dans la course à la présidentielle. "Il fallait qu’il y ait un perdant. Il a encore beaucoup à faire, à prouver. Rien n’est fait, rien n’est joué, aucune carte n'est rebattue, aucune abattue. LR n’a pas perdu", conclut deux autres militants.

Incarner un recours

Affaibli mais déterminé, Laurent Wauquiez appelle à une droite unie, mais distincte du socle commun. Une allusion directe à la participation de Bruno Retailleau au gouvernement : "Dans cette campagne, j'ai toujours plaidé pour le rassemblement. J’ai toujours dit qu’il fallait additionner plutôt que diviser. Et je le pense ce soir plus que jamais, parce que divisés, nous sommes sûrs de perdre. Il faut rassembler toute la droite et porter un projet de rupture, et nous ne pourrons pas le faire si nous sommes dilués dans le macronisme", déclare-t-il.

Dans son entourage, on souligne que Laurent Wauquiez restera un poids lourd du parti comme chef de file des LR à l’Assemblée nationale. Une manière de rappeler que malgré sa défaite, le rival de Bruno Retailleau continuera à peser à droite, et qu’il pourrait même incarner un recours pour LR dans les années à venir.