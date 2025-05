EN DIRECT - Bruno Retailleau ou Laurent Wauquiez ? Suivez les résultats de la présidence de LR

Les Républicains élisent ce dimanche leur président entre Bruno Retailleau et Laurent Wauquiez. Une victoire pourrait lancer le vainqueur vers l’Élysée. Malgré un avantage dans les sondages pour le ministre de l'Intérieur, Laurent Wauquiez veut créer la surprise. Suivez l'évolution de la situation en direct.

Les Républicains désignent ce dimanche leur nouveau président entre Bruno Retailleau, donné favori, et Laurent Wauquiez, qui espère créer la surprise. L’enjeu est de taille : une victoire nette pourrait propulser le vainqueur dans la course à l’Élysée, tandis qu’un score serré affaiblirait sa légitimité. La participation est élevée, signe d’un parti revigoré après une campagne dynamique et une explosion du nombre d’adhérents. Le vote, électronique, est clos depuis 18h00. Suivez notre direct.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

Les principales informations : La secrétaire générale du parti, Annie Genevard, également ministre de l'Agriculture, annoncera les résultats en fin d'après-midi au siège parisien des Républicains.

Le nombre d'adhérents a pratiquement triplé pendant la campagne, passant de 43.859 à 121.617, sans qu'il soit possible de déterminer à qui profiteront ces recrutements.

À midi, le taux de participation était de 63% selon la Haute Autorité qui organise le scrutin.

À quoi va ressembler la soirée électorale après l'annonce des résultats ?

Bruno Retailleau prévoit de se rendre à Paris en fin d’après-midi, notamment place Beauvau. De son côté, Laurent Wauquiez restera dans son fief du Puy-en-Velay. Tous deux découvriront les résultats par téléphone, grâce à un proche présent au siège du parti, aux côtés de la secrétaire générale Annie Genevard.

En cas de victoire, Bruno Retailleau s’exprimera d’abord lors du journal de 20H de TF1, avant de faire une déclaration depuis le QG des Républicains. Laurent Wauquiez, lui, s’adressera aux militants depuis la Haute-Loire.