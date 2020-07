Véran en Corrèze, Castex à Prades... Où les ministres partent-ils en vacances ?

Tout le gouvernement sera présent mercredi pour la photo de famille. Le dernier Conseil des ministres a lieu dans la matinée, en présence des secrétaires d’Etat fraîchement nommés. Il marque aussi le début des vacances pour les membres du gouvernement. Comme pour tous les Français, elles seront un peu particulières cette année pour cause de crise sanitaire.

"On part, mais on espère ne pas avoir droit aux dix plaies d'Egypte cet été", confie un ministre. En première ligne entre le coronavirus et le risque de canicule, Olivier Véran ne s'accordera que quelques jours en Corrèze. "Il ne quittera pas son téléphone et pourra revenir à tout instant", glisse son entourage. Jean Castex se contentera, lui, de deux ou trois allers-retours dans sa ville de Prades et continuera les déplacements sur le terrain.

Presque tous ont choisi la France

Matignon a demandé à l’ensemble des membres du gouvernement de ne pas quitter l'espace Schengen. Et presque tous ont choisi la France : la Bretagne pour Jean-Michel Blanquer, les Alpes pour Bruno Le Maire, Florence Parly et Emmanuelle Wargon, la côte normande pour Roxana Maracineanu, la côte d’Azur pour Eric Dupond-Moretti et Frédérique Vidal. Marlène Schiappa, Gabriel Attal et Franck Riester passeront tous les trois leurs vacances en Corse.

Seule exception, Jean Yves Le Drian rendra visite à la famille de sa femme, en Espagne. Quant à Emmanuel Macron, il devrait rejoindre le Fort de Brégançon d’ici la fin de semaine.