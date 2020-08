Omniprésent sur le terrain et populaire : le bilan des 30 jours de Jean Castex à Matignon

ANALYSE

Jean Castex ne devrait pas prendre beaucoup de vacances cet été. Il se rend ce lundi dans le Nord où il doit notamment visiter l’Agence régionale de Santé, dans le cadre de la lutte contre l'épîdémie de coronavirus. Un mois après son arrivée à la tête du gouvernement, le Premier ministre a l'air bien dans ses baskets.

L'entrée réussie à Matignon de cet ancien conseiller ministériel est d’abord due à son style. L’ancien maire de Prades est parvenu à se démarquer de son prédécesseur. "Il fallait qu’il soit dissonant avec Edouard Philippe, c’est réussi", constate un membre du gouvernement. De plus, le Premier ministre s’est très vite détaché de l’image de simple collaborateur d’Emmanuel Macron. "Il impose certains choix, il apparaît même parfois plus rigide qu’Edouard Philippe", glisse un conseiller.

Une vingtaine de déplacements en un mois

Jean Castex s'est surtout distingué par sa présence sur le terrain. Il compte déjà une vingtaine de déplacements en un mois, et cela devrait continuer tout le mois d’août. "Il aime ça", dit-on a Matignon. Entre résurgence du coronavirus, crise économique et faits divers, il entend se montrer partout. Deux déplacements sont déjà à son agenda cette semaine. Un cadre de la majorité met néanmoins en garde contre un risque d'omniprésence : "Communiquer c’est bien, mais on ne gardera pas la confiance sans résultats."