Jean Castex, un Premier ministre déjà sur tous les fronts

L'agenda du Premier ministre Jean Castex est (déjà) pour le moins chargé. Après ses premières questions au gouvernement à l'Assemblée nationale, il ira l'après-midi au Sénat, avant d’aller visiter le tribunal de Bobigny avec Eric Dupond-Moretti, le nouveau garde des Sceaux. Et ce n'est pas tout : Jean Castex semble bien avoir la bougeotte.

Depuis sa prise de fonction vendredi, le locataire de Matignon multiplie les déplacements et les rencontres. Et chaque fois, il prend la parole, se branche sur les dossiers, promet des réformes… ou de l’argent. Prenez sa visite surprise au Ségur de la Santé, mardi soir. Il a débarqué dans une réunion décisive avec les syndicats en annonçant une rallonge de plus d’un milliard d’euros pour les salaires des soignants.

Le style Castex ?

"Santé, chômage, retraites, tout sera mis sur la table", a-t-il promis devant les parlementaires. Et ce n’est pas terminé. Le nouveau Premier Ministre est attendu en Guyane dimanche. Il doit ensuite prononcer une déclaration de politique générale la semaine prochaine puis réunira les partenaires sociaux avant le 20 juillet.

C’est peut être là le style Castex. Mais c’est surtout le signe qu’Emmanuel Macron veut que le gouvernement agisse rapidement, et que ça puisse se voir.