Thierry Breton : "Les progrès sont là, on est en train de trouver des médicaments" contre le Covid-19

INTERVIEW

"On sortira de cette situation". Interrogé mercredi par Europe 1 sur la crise du secteur touristique, consubstantielle à la crise sanitaire liée au coronavirus, le commissaire européen au Marché intérieur, Thierry Breton, a affirmé que "les choses vont mieux, mais cela dépendra de nous tous, collectivement".

"L'horizon, c'est quelques mois"

"Si nous résistons a cette envie de revenir dans la vie d’avant, on réussira à sortir de cette situation", a-t-il ajouté, précisant que celle-ci devrait encore durer plusieurs mois encore.

"Dans le même temps, les progrès scientifiques sont là, on est en train de trouver des médicaments qui vont permettre de commencer à soigner de façon beaucoup plus scientifique qu’empirique cette maladie, et parce qu'il y aura un vaccin", assure le commissaire européen. "Donc oui, on en sortira, et l’horizon, c’est quelques mois. Il faut passer ces quelques mois."