Stade de France : ce que vont demander les sénateurs à Darmanin et Oudéa-Castéra

C'est une audition à haut risque. Gérald Darmanin et Amélie Oudéa-Castéra, respectivement ministre de l'Intérieur et ministre des Sports, vont être auditionnés par les sénateurs mercredi après-midi. La droite veut profiter de cette audition pour taper sur l'un des piliers du gouvernement qu’ils ont toujours eu du mal à cibler : Gérald Darmanin. Après le fiasco de samedi soir lors de la finale de la Ligue des champions, les sénateurs attendent des réponses de la part de ces deux ministres.

Pourquoi la note du renseignement a-t-elle été ignorée ?

Ils veulent notamment savoir pourquoi la note du renseignement, révélée par Europe 1, qui alertait sur les risques de débordements quelques jours avant le match a été ignorée. Ils souhaitent aussi des précisions sur le pilotage de l'événement, la chaîne de commandement, les ordres donnés aux forces de l’ordre.

Si ces réponses ne sont pas concluantes, d’autres auditions pourraient avoir lieu, selon François-Noel Buffet, président de la commission des lois du Sénat. "On va poser des questions et on va interroger les deux ministres afin qu'ils nous répondent clairement. S'ils ne le font pas, nous aurons d'autres personnes à auditionner et nous irons plus loin, jusqu'à ce que nous arrivions vraiment à savoir ce qui s'est passé", indique-t-il.

Des représentants de la Fédération française de football, des hauts fonctionnaires de police, mais aussi des membres de cabinet de l’Elysée pourraient ainsi être convoqués. Emmanuel Macron en personne avait poussé fin février pour que cette finale de Ligue des champions se déroule au Stade de France.