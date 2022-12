Sommet UE-Balkans : les deux régions parviennent à un terrain d'entente

Emmanuel Macron est arrivé ce mardi à Tirana, en Albanie, pour participer au sommet entre l'UE et les Balkans. Cette région stratégique entre la Turquie et l’Europe est un lieu de passage obligatoire pour les migrants qui passent par la terre. Les discussions portent sur les contrôles aux frontières et les accords commerciaux entre les deux régions.

"Des mesures nécessaires pour diminuer la pression migratoire"

L'Europe et les Balkans semblent avoir trouvé un terrain d'entente sur la question épineuse de l'immigration. Les Balkans accueillent trois fois plus de migrants que l'année dernière. En réponse, l'agence Frontex devrait pouvoir opérer à l'intérieur des pays des Balkans. Les Balkans s'engagent également à aligner leur système d'attribution des visas sur celui de l'Europe.

"Des mesures nécessaires pour diminuer la pression migratoire", confie un conseiller. En échange, l'Union européenne est très généreuse avec la région : un milliard d'euros seront distribués aux ménages pour lutter contre la hausse des prix de l'énergie, annonce Emmanuel Macron. Pour la sécurité, la France a promis une aide spéciale contre les cyberattaques et un système de lutte contre les ingérences étrangères. Enfin, sur le volet éducatif, l'Europe va ouvrir son programme Erasmus aux six pays des Balkans, avec la volonté de retirer la mainmise de Moscou sur la région.