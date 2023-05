Sommet du G7 : Emmanuel Macron est au Japon pour «un moment d'unité» face aux grandes crises internationales

C'est le début de trois jours de discussions entre chefs d'État et de gouvernement. La première réunion du sommet du G7, qui se déroule à Hiroshima au Japon, a commencé. Emmanuel Macron s'est entretenu ce vendredi matin avec le Premier ministre japonais Fumio Kishida.

"Je tiens à féliciter le Japon pour la clarté depuis le début du conflit en Ukraine et de l'agression russe sur les positions qui ont été prises. Et je crois que ce G7 sera un moment d'unité et de poursuite de nos efforts dans ce contexte. Mais aussi sur les grandes crises internationales comme l'énergie, le climat, l'intelligence artificielle et la coordination économique... Ce G7, je crois, arrive au bon moment", a-t-il déclaré.

De nombreux sujets à aborder

Les sujets sont nombreux, mais ce sont bien les sanctions contre la Russie qui occupent tous les esprits. Le secteur minier russe et notamment ciblé avec cette annonce du président du Conseil européen Charles Michel. "Nous sommes concentrés maintenant à fermer la porte aux échappatoires finies ou en tout cas, nous continuerons de couper les approvisionnements critiques en provenance de Russie. Nous allons limiter le commerce des diamants russes. Les diamants russes ne sont pas éternels."

Objectif affiché : enrayer la capacité de la Russie à poursuivre sa guerre contre l'Ukraine, dont le président Volodymyr Zelensky va venir ici en personne à Hiroshima selon l'agence Bloomberg alors qu'il était annoncé en visioconférence.

Avant le début des travaux, Londres a annoncé de nouvelles mesures visant le secteur minier russe, dont le commerce de diamants. De son côté, Washington a annoncé son intention de placer 70 entités en Russie et dans d'autres pays sur une liste noire qui les empêchera de recevoir des biens exportés des États-Unis.