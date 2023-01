Ségolène Royal et François Hollande : mélodrame au sommet de l’Etat

PODCAST

En 2006, il n’y qu’un fauteuil pour deux. Alors que l’on s’attend à ce que François Hollande, premier secrétaire du Parti Socialiste, se lance dans la course à l’Elysée de 2007, celui-ci se retire finalement de la compétition pour laisser la place à sa compagne : Ségolène Royal. Lors de la primaire socialiste, Ségolène Royal, à la surprise générale, élimine deux « éléphants » du PS : Dominique Strauss-Kahn, ancien ministre de l’économie, et Laurent Fabius, ex-Premier ministre. On la considère même capable de battre la droite de Nicolas Sarkozy au second tour de l’élection présidentielle.

Son charisme particulier séduit de jour en jour les Français. “Ségolène Royal a pris son envol”, affirme Michèle Cotta avant d’ajouter : “Si elle l’a pris à ce moment-là, c’est sans doute qu’elle savait depuis peu de temps que François Hollande avait une affaire avec une autre.” Cette autre femme, c’est Valérie Trierweiler. Cela fait alors deux ans que l’homme politique entretient une liaison avec la journaliste. Deux ans pendant lesquels la relation du couple s’est dégradée. Le succès politique de Ségolène Royal, qui croit en ses chances de victoire à la présidentielle, serait-elle une manière de prendre sa revanche sur François Hollande ? “Il ne s’agit pas de se venger, mais de lui montrer qu’elle pouvait elle aussi avoir une aventure. En l’occurrence, une aventure plus politique que la sienne”, explique Michèle Cotta dans "Inséparables".

Lire aussi : La rencontre romanesque entre Danielle et François Mitterrand

En mai 2007, Ségolène Royal s’incline au second tour face à Nicolas Sarkozy. Dans la foulée, en pleine campagne pour les législatives, elle doit affronter cette révélation publique sur sa vie personnelle : François Hollande vit une liaison avec Valérie Trierweiler. Peu de temps après, Ségolène Royal annonce officiellement leur séparation.

Lire aussi : Les premiers signes de la guerre fratricide entre Jacques Chirac et Edouard Balladur

Cinq ans plus tard, les rôles sont inversés. François Hollande est à son tour candidat à la Présidence de la République et cette fois, il est élu. Le soir du 6 mai, il célèbre sa victoire place de la Bastille. Sur scène, deux rivales : la mère de ses enfants, Ségolène, et sa nouvelle compagne, Valérie. Le nouveau Président de la République se dirige d’abord vers son ex-compagne pour lui faire la bise.

Lire aussi : Georges Pompidou, le professeur qui voulait entrer au cabinet du Général de Gaulle

Valérie Trierweiler, comme pour affirmer sa place, exige de lui un baiser face à la foule réunie sur la place de la Bastille et devant les caméras. Comme le souligne Michèle Cotta dans « Inséparables », l’image est d’autant plus marquante que l’on sait à ce moment que Valérie Trierweiler s’apprête à s’installer à l’Elysée. Finalement, c’est l’image de François Hollande que cette anecdote va le plus affecter selon Michèle Cotta : “au fond, François Hollande n’a pas réagi. Il a laissé faire comme s’il était incapable de choisir entre ces deux femmes. Et au Parlement, il y avait une petite phrase qui circulait. On disait : ‘Quelqu’un qui ne sait pas conduire sa femme ne saura pas conduire la France…”

Pour découvrir le reste de l’épisode dédié à l’histoire du couple Ségolène Royal-François Hollande, écoutez “Inséparables”, un podcast produit par Europe 1 Studio disponible gratuitement sur toutes les plateformes.