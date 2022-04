PODCAST

Charles de Gaulle et Georges Pompidou, c’est l’histoire d’un duo politique à l’entente exceptionnelle. Mais comment les chemins d’un général héros de la Résistance et d’un professeur de latin-grec se sont-ils croisés ? Dans le podcast "Inséparables" produit par Europe 1 Studio, la journaliste et grande voix d’Europe 1 Catherine Nay raconte la rencontre entre De Gaulle et Pompidou, deux personnages hors normes intimement liés pendant pas moins de vingt-quatre ans.

Tout commence en réalité le 26 août 1944. Après quatre années d’occupation, Paris célèbre la Libération. Sur les Champs-Elysées, toute la ville est rassemblée. Parmi la foule qui acclame le général de Gaulle se trouve un jeune professeur de grec et de latin du lycée Henri IV, un certain Georges Pompidou. C’est la première fois qu’il voit le général de Gaulle en personne.

Catherine Nay raconte qu’avec sa grande taille et sa petite tête, cet homme à la silhouette “disproportionnée” semble à Pompidou tout droit sorti d’un autre monde. Mais il n’en reste pas moins impressionnant ! Sauveur de la France, de Gaulle a été élu chef du gouvernement provisoire, et comme en atteste la foule en présence, tout le pays est derrière lui. S’il y a un homme qui a toutes les clefs en main pour la reconstruction du pays, c’est bien lui, et cela, Georges Pompidou en est bien conscient. Le professeur lui-même ne manque pas d’ambition, et à compter de ce jour, il va tout faire pour entrer au cabinet du général de Gaulle…

Plus facile à dire qu'à faire, cependant, car Georges Pompidou, lui, ne possède pas le moindre titre de résistance ! Il fait alors appel à son ami René Brouillet, déjà implanté dans l’entourage de De Gaulle depuis la Seconde Guerre mondiale. "Je ne fais pas dans le Génie, mais si tu as besoin de moi, je suis là", lui écrit-il dans une lettre. Et par chance, son ticket d’entrée ne tarde pas à arriver. René Brouillet et le reste du cabinet de de Gaulle se rendent compte qu’il leur manque une petite main pour rédiger des notes politiques quotidiennes, mais aussi un spécialiste de l'Éducation nationale. Qui de mieux qu’un professeur pour remplir ces fonctions ?

Pour connaître la suite de l’histoire du duo Charles de Gaulle-Georges Pompidou, écoutez “Inséparables”, le tout premier podcast porté par Catherine Nay qui vous fait entrer dans l’intimité des couples à l’Elysée. Un podcast disponible gratuitement et sur toutes les plateformes d’écoute.