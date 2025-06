Escalade Israël/Iran : «le responsable, c'est Donald Trump», accuse François Hollande

L'ancien président socialiste François Hollande a jugé mardi le président américain Donald Trump "responsable" de l'actuelle escalade militaire entre Israël et l'Iran car il a "brisé" l'accord obtenu de haute lutte par son prédécesseur Barack Obama en 2015 pour que l'Iran cesse son programme nucléaire.

"C'est Donald Trump le responsable", a assuré l'ex chef de l'État, désormais député, sur France Inter. "Durant mon quinquennat, il y a eu un effort de négociations, très longues" pour que l'Iran s'engage à arrêter son programme d'enrichissement d'uranium.

"Donald Trump a brisé cet accord"

Finalement, en 2015, a-t-il rappelé, "nous avions conclu un accord qui faisait que l'Iran ne pouvait plus accéder à l'arme nucléaire, avec des vérifications". "Arrivant au pouvoir, Donald Trump a brisé cet accord", en 2018, a insisté François Hollande. "Il y a eu donc de la part de l'Iran une poursuite de son programme d'enrichissement et donc une menace de guerre".

"Et aujourd'hui même, il quitte le sommet du G7 et on ne sait pas si c'est pour encourager (le Premier ministre israélien, Benyamin Netanyahu) à aller jusqu'au bout de l'opération militaire ou si c'est pour faire pression sur le régime iranien, pour le convaincre d'aller le plus vite possible négocier", a-t-il développé, dénonçant un président américain qui "ne sait pas exactement ce qu'il veut" et qui "peut changer de position du jour au lendemain".

Multiples frappes depuis cinq jours

L'ancien président a averti contre un possible "embrasement du monde". "Cela fait des années que Téhéran progresse dans l'enrichissement donc si l'Iran ne va pas à la négociation, il est tout à fait à craindre qu'Israël continue ses frappes et que même les États-Unis puissent l'accompagner", a-t-il prévenu.

Israël et l'Iran ont échangé de nouvelles frappes mardi, au cinquième jour de l'escalade militaire entre les deux pays ennemis, au moment où Donald Trump quittait précipitamment le G7 après avoir conseillé aux habitants de Téhéran d'évacuer "immédiatement". Téhéran a promis de bombarder Israël "aussi longtemps qu'il le faudra" pour mettre fin à l'attaque israélienne sans précédent menée depuis le 13 juin avec l'objectif affiché de l'empêcher de se doter de la bombe atomique.

Benjamin Netanyahu a affirmé changer "la face du Moyen-Orient" avec cette attaque aérienne qui a visé des centaines de sites militaires et nucléaires, tué plusieurs des haut gradés et bombardé le siège de la télévision d'État iranienne. Des civils ont aussi été tués dans les deux pays par ces frappes qui ont visé des zones urbaines.