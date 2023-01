Danielle et François Mitterrand, une histoire romanesque

PODCAST

Danielle et François Mitterrand avaient une vision atypique des relations amoureuses. Tous deux ont fini par mener une double vie, et ce en toute liberté, comme le raconte Michèle Cotta dans "Inséparables". Pourtant, leur mariage était loin d’être sans amour, et au départ de cette relation complexe, il y a une rencontre improbable, digne d’un film historique.

Tout commence pendant la Seconde Guerre mondiale. François Mitterrand est résistant lorsqu’il rencontre une certaine Christine Gouze, celle qui deviendra plus tard une grande productrice, et la femme de Roger Hanin. Christine se trouve être la sœur aînée de Danielle. Dans l’appartement de Christine, avec d’autres résistants, François Mitterrand repère dans un cadre photo le visage d’une jeune fille qui n’est autre que Danielle. "Elle est jolie. Je l’épouserai", s’exclame-t-il sur le ton de la plaisanterie. Mais cette remarque l’air de rien, Christine l’a bien notée. Plus tard, au téléphone avec sa sœur, elle lui annonce : "Tu sais, j’ai un fiancé pour toi."

Lire aussi : la rencontre entre Nicolas Sarkozy et Cécilia à Neuilly

Mais c’est sans compter sur le caractère rebelle de Danielle Gouze, alors jeune bachelière de 18 ans, qui vient elle aussi de s’engager dans la Résistance. "Danielle Mitterrand a toujours eu une forte personnalité", raconte Michèle Cotta, qui l’a longtemps côtoyée. La journaliste poursuit : "Alors au début, elle dit non. Il faut dire que Mitterrand était caché derrière une énorme moustache, et qu’il avait l’air, disait-elle, ‘d’un danseur de tango argentin’."

François Mitterrand est traqué par la Gestapo, et c’est à Danielle Gouze qu’il revient la mission de jouer sa fiancée officielle. Elle doit lui servir de couverture pour qu’il aille se cacher en Bourgogne. Jusqu’à ce que les deux "acteurs" finissent par tomber amoureux l’un de l’autre pour de vrai. Ils se marient en 1944.

Lire aussi : La rencontre entre Jacques Chirac et Bernadette à Sciences Po

Toutefois, la phase de lune de miel ne va pas durer bien longtemps. François Mitterrand, grand séducteur, voit vite sa passion pour Danielle s’émousser. Et au début des années 60, il rencontre une certaine Anne Pingeot…

Pour écouter la suite de l’interview de Michèle Cotta sur la vie du couple Mitterrand, écoutez "Inséparables", un podcast produit par Europe 1 Studio disponible sur toutes les plateformes.