Jacques Chirac et Edouard Balladur : les premiers signes de la guerre fratricide

"En 1993, Jacques Chirac comprend que celui qui lui faisait des notes est devenu une puissance politique, et qu’il n’entend pas partager le pouvoir avec lui", raconte Catherine Nay sur le ton de la confidence dans le second épisode consacré au couple Chirac- Balladur.

Edouard Balladur est devenu Premier ministre. Il est très populaire et sa relation avec Jacques Chirac commence à se détériorer. Son "ami de trente ans" est en train de s’éloigner. Il ne répond quasiment plus à ses appels, et quand il le fait, c’est pour lui raccrocher au nez en prétextant qu’il n’a pas le temps. "Il ne voulait pas voir qu’Edouard était déjà devenu son patron. Puis il a compris que Edouard s’était préparé" détaille Catherine Nay.

Dans ce climat de tension, un soir, Jacques Chirac décide d’annuler un dîner auquel il avait convié Edouard Balladur et son épouse Marie-Josèphe Delacour. Nicolas Sarkozy l’en dissuade, et le dîner se produit comme prévu. A un détail près : les Balladur n’arrivent pas seuls. Sans prévenir, ils débarquent chez les Chirac avec… leur chien. Bernadette Chirac voit rouge. "Mais regardez, pour qui se prennent-ils ?", imite Catherine Nay. Suite à cet affront, elle glisse à son époux : "Méfiez-vous, ce n’est plus un ami comme avant."



Jacques Chirac et Edouard Balladur, c'est l'histoire de "deux amis de trente ans". Tout oppose ceux que l'on considère comme les "fils spirituels" de Georges Pompidou : le premier est un véritable animal politique, tandis que le second est un homme de l'ombre. Mais comment leur relation est-elle passée de l'entente cordiale à la rupture irréversible ? Dans ce podcast "Inséparables" produit par Europe 1 Studio, la journaliste Catherine Nay, grande voix d'Europe 1, raconte les histoires de couples ou de duos politiques qui ont marqué la Ve République. Dans cette première partie, le tandem Balladur-Chirac fait connaissance en 1964, date à laquelle Edouard Balladur arrive à Matignon, où travaille déjà Jacques Chirac depuis deux ans. Elle s'achève à l'approche de l'élection présidentielle de 1981, alors que Chirac réalise de plus en plus l'intérêt d'avoir Balladur à ses côtés pour nourrir sa campagne...







Jacques Chirac prend réellement conscience de l’ombre que lui porte son ancien conseiller lors des journées parlementaires du RPR de septembre. A l’issue d’un déjeuner, Edouard Balladur monte dans le plus gros avion, celui réservé au Premier ministre ; Jacques Chirac monte dans le second mais les hôtesses lui demandent de redescendre car l’appareil est réservé à Charles Pasqua, alors Ministre de l’Intérieur. Chirac se retrouve dans un troisième avion, beaucoup plus petit. "C’était presque une image de défaite annoncée", se remémore Catherine Nay.

Les évènements qui suivront le confirmeront : leur amitié est brisée. C’est comme si le pacte de confiance n’avait jamais existé. "C’est Jacques Chirac lui-même qui s’est fabriqué un rival, c’est lui qui a voulu installer Edouard Balladur à Matignon", rappelle Catherine Nay.

