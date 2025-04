Propos de Laurent Wauquiez sur les OQTF : Hollande regrette que «le 'politiquement incorrect' devienne la règle»

L'ancien président François Hollande a déploré jeudi que "le politiquement incorrect devienne la règle" à propos de la "bêtise" de Laurent Wauquiez d'envoyer les étrangers sous le coup d'une obligation de quitter le territoire français (OQTF) à Saint-Pierre-et-Miquelon.

L'ancien président François Hollande a déploré jeudi que "le politiquement incorrect devienne la règle" à propos de la "bêtise" de Laurent Wauquiez d'envoyer les étrangers sous le coup d'une obligation de quitter le territoire français (OQTF) à Saint-Pierre-et-Miquelon, qualifiée également de proposition "inappropriée" par le président du Sénat Gérard Larcher.

"Le 'politiquement correct' avait sans doute ses défauts de dire 'on doit toujours maîtriser son vocabulaire', mais là c'est le politiquement incorrect qui devient la règle 'On peut tout dire'. Non, on ne peut pas tout dire et surtout on ne peut pas tout faire", a critiqué le désormais député socialiste sur RTL.

Une proposition "inappropriée" pour Gérard Larcher

"C'est de la bêtise puisque chacun comprend que ça ne se fera jamais, que ce n'est pas fait pour régler quelque problème d'immigration que ce soit. C'est fait pour une bataille interne au sein de LR", a-t-il ajouté, en allusion à la compétition entre le chef des députés LR et le ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau pour la présidence du parti.

De son côté, Gérard Larcher, membre des Républicains comme Laurent Wauquiez, a jugé cette proposition "inappropriée" et "irréalisable" rappelant sur Europe1/Cnews que "tous les territoires doivent être respectés comme partie intégrante de la République".

Laurent Wauquiez avait proposé mardi "d'enfermer" à Saint-Pierre-et-Miquelon les personnes dangereuses sous OQTF. Sa proposition a provoqué un tollé au sein de la classe politique, y compris au RN où elle a été jugée jeudi "grotesque" par le vice-président Sébastien Chenu sur LCI.

Laurent Wauquiez "signe et persiste"

"Vouloir déporter les OQTF à Saint-Pierre-et-Miquelon, c'est croire qu'on peut régler les problèmes en les éloignant", a aussi réagi l'ancien Premier ministre Dominique de Villepin. "On pourrait les garder au Puy-en-Velay (terre d'élection de Laurent Wauquiez, ndlr), pourquoi les envoyer à Saint-Pierre-et-Miquelon? C'est quand même une drôle d'idée de la République", s'est-il interrogé mercredi dans l'émission "C à Vous" sur France 5.

Face à ces critiques, "les OQTF dangereux à Saint-Pierre-et-Miquelon, je signe et persiste", avait répondu M. Wauquiez sur X mercredi soir.