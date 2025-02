Richard Ferrand au Conseil constitutionnel : le choix stratégique d'Emmanuel Macron

Pour remplacer Laurent Fabius à la tête du Conseil constitutionnel, dont le mandat se termine le 7 mars, Emmanuel Macron a proposé ce lundi 10 février Richard Ferrand, fidèle parmi les fidèles du président.

Choisi lundi par Emmanuel Macron pour succéder à Laurent Fabius à la tête du Conseil constitutionnel, l'ancien président de l'Assemblée Richard Ferrand doit désormais surmonter la délicate épreuve des auditions parlementaires, incertaine pour ce proche du président dans le contexte politique.

Un proche d'Emmanuel Macron

Emmanuel Macron ne fait pas exception. S'il promettait le nouveau monde lors de sa première campagne présidentielle, il fait aujourd'hui comme ses prédécesseurs. François Mitterrand avait nommé Robert Badinter à la tête du Conseil constitutionnel. François Hollande avait promu Laurent Fabius.

Emmanuel Macron choisit Richard Ferrand, un proche parmi les proches, le tout premier parlementaire à s'être lancé à ses côtés en 2016, dans l'aventure En Marche. S'il parvient à être nommé, son bail durera jusqu'à courant 2034.

Autrement dit, si les députés et les sénateurs donnent leur feu vert dans les prochains jours, Richard Ferrand arbitrerait le quinquennat de celui ou celle qui succédera à Emmanuel Macron en 2027, dans un moment où le Conseil constitutionnel rend de plus en plus de décisions politiques comme l'an passé sur la loi immigration, dont 35 articles avaient été partiellement ou totalement retoqués par les Sages.