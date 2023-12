Loi immigration : ce que contient le texte adopté par le Parlement

Le Parlement a approuvé définitivement mardi la loi sur l'immigration. L'Assemblée l'a voté avec 349 voix pour et 186 voix contre, sur 573 votants, Les Républicains et le Rassemblement national joignant leurs voix à celle de la majorité. Cette dernière s'est divisée : 59 voix lui ont manqué, sur 251 députés, entre votes contre et abstentions. Le Sénat, dominé par la droite et le centre, avait adopté par 214 contre 114 le texte issu des longues et douloureuses tractations de la Commission mixte paritaire, conclave de sept sénateurs et sept députés dominé par la droite.

Régularisation des travailleurs étrangers

Le texte adopté par le Parlement contient plusieurs mesures phares. La régularisation des travailleurs étrangers dans les métiers en tension en fait partie. Les préfets auront bien le pouvoir discrétionnaire d'accorder ou non les titres de séjour. Et les étrangers déjà condamnés ne pourront pas prétendre à ce précieux sésame.

Le délit de séjour irrégulier rétabli

Autre disposition votée, l'expulsion de certains étrangers actuellement protégés. L'expulsion sera facilitée notamment à l'encontre des migrants condamnés pour des délits ou des crimes punis de trois ans de prison ou plus. Cela concerne par exemple les faits de violences intrafamiliales ou des faits de violences contre les élus. Par ailleurs, le délit de séjour irrégulier est rétabli. La peine encourue est fixée à 3.750 euros d'amende.

Cinq ans de présence sur le territoire pour bénéficier des prestations sociales

Concernant le délai pour toucher les prestations sociales, les étrangers non travailleurs devront désormais justifier cinq ans de présence sur le territoire pour en bénéficier. Cependant, ces délais s'abaissent pour les travailleurs à 30 mois de présence sur le territoire pour toucher les allocations familiales et à trois mois pour l'aide personnalisée au logement (APL).