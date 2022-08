Rentrée politique : quels dossiers seront abordés pour ce premier Conseil des ministres ?

C'est la rentrée politique ce mercredi. Après trois semaines au fort de Brégançon, Emmanuel Macron est de retour à Paris. Il réunit son gouvernement ce mercredi matin à l'Élysée pour le Conseil des ministres. Des retrouvailles qui ont été préparées dès mardi soir par le président de la République. Emmanuel Macron avait rendez-vous avec Élisabeth Borne. Un dîner pour établir les priorités de la rentrée.

Pouvoir d'achat, emploi, climat...

Au menu d'abord, la question du pouvoir d'achat. On sait que l'inflation est partie pour durer. Pour y faire face, 20 milliards d'euros de mesures ont déjà été adoptés. Mais Emmanuel Macron veut aller plus loin, en s'appuyant notamment sur le secteur privé. Ce sera donc l'une des priorités de cette rentrée.

Autre grand dossier : l'emploi. Le chef de l'État l'a dit à plusieurs reprises, il veut en finir avec les centaines de milliers de postes qui ne trouvent pas preneurs en France. Il y a aussi sur la table la question de l'augmentation des salaires et de la réforme de l'assurance chômage. Sur ce thème de l'emploi, le gouvernement devra très probablement faire des compromis avec les oppositions pour faire adopter en particulier le budget à l'automne.

Enfin, Emmanuel Macron veut faire taire les critiques sur son action climatique. Et pour cela, il promet une mobilisation générale sur la sobriété énergétique et la planification écologique. Et son entourage laisse entendre que de premières annonces pourraient être faites tout à l'heure à l'issue du conseil des ministres.