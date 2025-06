Sécheresse : nouveau record en Europe et sur le pourtour méditerranéen en mai

Selon les données de l'European Drought Observatory (EDO), une majeure partie (52%) des sols en Europe et sur le pourtour méditerranéen étaient affectés par la sécheresse fin mai. Cela représente même un record mensuel depuis le début des observations en 2012.

Plus de la moitié (52%) des sols en Europe et sur le pourtour méditerranéen étaient affectés par la sécheresse fin mai, un record mensuel depuis le début des observations en 2012, selon l'analyse par l'AFP des données de l'European Drought Observatory (EDO).

C'est le taux le plus élevé enregistré, tous mois confondus, juste devant le mois d'avril qui dépassait déjà les 50%. Il dépasse de plus de 20 points la moyenne d'un mois de mai entre 2012 et 2024 (31%).

Près de la moitié des sols européens en déficit d'humidité

L'indicateur de sécheresse de l'observatoire du programme européen Copernicus, basé sur des observations satellitaires, combine trois paramètres : précipitations, humidité des sols et état de la végétation. Il en déduit trois niveaux de sécheresse (surveillance, avertissement, alerte). En moyenne en mai 2025, 41% des sols européens et du pourtour méditerranéen étaient en déficit d'humidité (avertissement) et 5% en alerte, ce qui signifie que la végétation s'y développait anormalement.

La situation restait très contrastée, avec une sécheresse quasi nulle dans plusieurs pays sud-européens (Portugal, Espagne) ou faible (Italie et Croatie autour de 10%) et au contraire des niveaux très élevés dans le nord de l'Europe, en Europe de l'Est et centrale. Dans six pays (Luxembourg, Belgique, Pays-Bas, Danemark, Royaume-Uni et Allemagne), au moins 95% des sols étaient touchés tous niveaux de sécheresse confondus.

Le Royaume-Uni en alerte

Presque tout le Royaume-Uni (95%) était ainsi affecté, soit une surface trois fois supérieure à la moyenne d'un mois de mai entre 2012 et 2024. Il s'agit du deuxième mois le plus sec dans le pays depuis 2012, après un record atteint en juillet 2018 (98%).

De début mars à fin mai, le Royaume-Uni a connu son printemps le plus chaud depuis le début des relevés des températures en 1884, selon l'agence météorologique Met office. Une situation qui inquiète de nombreux agriculteurs, notamment les producteurs de betteraves à sucre ou de pommes de terre.

En France, un tiers du territoire (33%) était touché par la sécheresse en mai selon l'EDO, essentiellement dans le nord, mais avec seulement 1% des sols en alerte.