Vacances d'Emmanuel Macron : Brégançon, ce fort que le couple présidentiel apprécie tant

REPORTAGE

Le département du Var est concerné par une vigilance orange pluie-inondation et orage. Pour éviter les intempéries, la municipalité de Bormes-les-Mimosas a décidé de décaler la cérémonie commémorant la libération de la ville. Elle aura lieu vendredi soir, en présence d'Emmanuel Macron. Le chef de l'État a posé ses valises dans la commune, au fort de Brégançon précisément, le temps d'une pause estivale. C'est la cinquième fois qu'Emmanuel et Brigitte Macron passent leurs vacances d'été là-bas. Qu'est-ce qui leur plaît tant là-bas ?

Quelques sorties au village

"Je crois que ce qui leur a plu, la quiétude du village et le respect qu'ont les Borméens pour leur président de la République." Pour parler du couple présidentiel à Brégançon, sans aucun doute, c'est François Arizzi, le maire de Bormes-les-Mimosas, qui s'y connaît le mieux. Quand on lui demande où aller pour croiser le président, la réponse est sans appel. "Ce qu'il fait dans le coin, c'est à titre privé. Même si je le savais, je ne vous le dirais pas", rigole-t-il, même s'il nous assure le croiser régulièrement dans les rues de sa commune. Il a fait "quelques déplacements en famille au village, c'était bon enfant".

Après quelques selfies, "le président serrait les mains", puis repartait. "C'était en famille, ça s'est très très bien passé", assure l'édile.

Des curieux veulent les croiser

Mais pour les plus curieux, c'est sur la plage de Brégançon qu'il faut aller. La vue est imprenable sur le fort, et certains essaient donc de s'aventurer. Comme Aurélie, mère de famille. "On aimerait bien le voir", s'amuse-t-elle, d'autant qu'avec sa famille, "on a passé pratiquement les mêmes vacances que lui" : "On essaie de se balader un peu pour le voir, mais c'est sans succès pour l'instant."

En tout cas, ce séjour présidentiel fait un heureux. Laurent, le responsable de la seule paillote sur la plage. "C'est un événement. Tant mieux pour les estivants, tant mieux pour nous. Et puis tant mieux pour lui : au moins comme ça il passe ses vacances tranquille", déclare-t-il. Pour remercier le président, Laurent a une petite idée : "Peut-être qu'il faudrait qu'il vienne au mois de mai, quand il y a la fête des voisins, comme ça on se fait une petite gamelle ensemble", s'esclaffe-t-il.

Emmanuel Macron pourra encore profiter de ses vacances quelques jours avant de revenir à Paris en fin de semaine.