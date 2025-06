Climat : la France en proie à une vague de chaleur avec un pic prévu samedi

Selon Météo-France, les températures vont nettement augmenter sur le territoire national ces prochains jours jusqu'à 38°C localement, avec une vague de chaleur qui atteindra son pic samedi prochain. En revanche, le service météorologique précise qu'un refroidissement est attendu dimanche.

Les températures vont grimper en France ces prochains jours jusqu'à 38°C localement, une vague de chaleur qui atteindra son pic samedi avant un refroidissement attendu dimanche, a annoncé mercredi Météo-France.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

Les températures vont progressivement monter jeudi, puis vendredi, et enfin jusqu'à la "journée de samedi qui devrait constituer le pic de cet épisode, notamment sur la région de l'Ouest, avec des valeurs qui seront fréquemment situées entre 34 et 37 voire 38 degrés", a indiqué François Gourand, prévisionniste au sein de l'établissement public, lors d'une conférence de presse.

En ce #mercredi il est temps de tourner son regard vers le #weekend. Il s'annonce caniculaire, et lourd, avec des orages sur les reliefs. C'est véritablement #lundi qui marquera la fin de cette courte #canicule, avant une possible remontée des T°C en milieu de semaine. pic.twitter.com/xmoOWqNChk — La Chaîne Météo (@lachainemeteo) June 18, 2025

Des températures minimales au-dessus des 20 degrés

La nuit de jeudi à vendredi "sera elle-même très chaude sur ces régions de l'Ouest, avec des températures qui souvent ne descendront pas sous les 20 degrés en températures minimales", phénomène nocturne qui devrait encore s'accentuer la nuit suivante, a-t-il ajouté.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

À lire aussi La moitié de l'humanité a subi un mois supplémentaire de canicule à cause du réchauffement, selon une étude

Le prévisionniste s'attend ensuite à un "rafraîchissement pour la journée de dimanche qui devrait être assez marqué", notamment sur l'Ouest, avec une chaleur qui devrait cependant persister à l'Est du pays.

Météo-France a déjà placé un certain nombre de départements de l'Ouest et d'Auvergne-Rhône-Alpes en vigilance jaune canicule ("soyez attentifs") à partir de jeudi midi, mais prévoit d'en placer certains en orange ("soyez très vigilant") plus tard dans la semaine.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

Vigilance orange

"On va relever le niveau de vigilance au niveau orange dès vendredi sur une partie de la région allant du Poitou-Charentes à la Bretagne. Il est encore un petit peu tôt pour préciser exactement les départements concernés", a indiqué Valérie Scavarda, de Météo-France.

Ces niveaux de vigilance sont établis non seulement en fonction des températures mais aussi des particularités de chaque département (les populations sont par exemple plus habituées aux forte chaleur dans le Sud) et de critères sanitaires.

La suite après cette publicité

À lire aussi Changement climatique : au Groenland, la glace a fondu 17 fois plus vite que la moyenne en mai

Cette chaleur est causée par le blocage d'un anticyclone sur la France, situation parfois qualifiée de "blocage en oméga" car la forme des masses d'air sur la carte évoque la lettre grecque. Une dépression d'altitude sur l'Atlantique va faire remonter des masses d'air chaud présentes sur la péninsule ibérique.

L'Europe également en alerte

La situation concerne aussi d'autres pays de l'ouest de l'Europe : "il fait déjà très chaud en Espagne actuellement" et on s'attend "certainement à un coup de chaud assez marqué sur l'Angleterre, notamment pour la journée de samedi", précise François Gourand.

Concernant la France, "ces niveaux de chaleur sont remarquables pour un mois de juin, sans pour autant être inédits", rappelle Matthieu Sorel, climatologue chez Météo-France. Le pays a déjà connu deux vagues de chaleur notables en juin ces dernières années, l'une en 2019 et une autre, plus précoce, en juin 2022.

+1,7°C en France par rapport à l'ère pré-industrielle

La France métropolitaine s'est déjà réchauffée d'au moins 1,7°C par rapport à l'ère pré-industrielle, avant la combustion massive du charbon, du pétrole et du gaz, et les pouvoirs publics se préparent à un réchauffement de 4°C d'ici la fin du siècle.

À lire aussi Mai 2025 : deuxième mois de mai le plus chaud de l'histoire

Le réchauffement climatique rend les vagues de chaleur plus précoces et tardives, plus fréquentes, plus longues et plus intenses. "La question n'est pas de savoir si nous aurons 50 degrés, mais plutôt quand est-ce que nous aurons 50 degrés en France", prévient Matthieu Sorel.