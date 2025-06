Moratoire sur l'éolien et le photovoltaïque : «un suicide collectif» dénonce Sandrine Rousseau

Au lendemain du vote à l'Assemblée nationale d'un moratoire sur les énergies éoliennes et photovoltaïques, Sandrine Rousseau qualifie que ce qu'il se passe est "incroyablement dangereux", "une forme de suicide collectif que nous organisons", a-t-elle expliqué sur RMC.

La députée écologiste Sandrine Rousseau s'est indignée vendredi du vote la veille par la droite et l'extrême droite à l'Assemblée d'un moratoire sur les énergies éoliennes et photovoltaïques, y voyant un "suicide collectif".

"Ce qui se passe depuis quelques jours est incroyablement dangereux", a regretté Sandrine Rousseau sur RMC, "c'est une forme de suicide collectif que nous organisons", a-t-elle ajouté, évoquant "quelque chose de psychologique" dans ce "refus de voir le défi écologique".

"On prend toutes les décisions absolument contraires"

"Les scientifiques n'arrêtent pas de nous alerter de mille et une manières et en fait, on prend toutes les décisions absolument contraires", a-t-elle regretté. Alors qu'une grande partie de la France entre dans une période de canicule, "dans l'hémicycle, on fait triompher le climatoscepticisme", s'est-elle indignée.

Les députés achevaient jeudi l'examen d'une proposition de loi sur le futur énergétique censée servir d'indicateur au gouvernement pour finaliser un décret fixant la nouvelle feuille de route énergétique de la France pour la période 2025-2035.

Après le vote de la réouverture de la centrale nucléaire de Fessenheim, un amendement imposant un moratoire sur tout nouveau projet éolien ou photovoltaïque a été déposé par la droite puis adopté avec le soutien des voix du Rassemblement national et en l'absence de la majorité des députés de gauche et du bloc central.

Le ministre de l'Industrie Marc Ferracci a dénoncé une mesure "parfaitement irresponsable". Promettant "du sang et des larmes" sur cette question, Sandrine Rousseau a assuré de sa volonté de "nous battre pour qu'on prenne le virage qu'on a à prendre, qu'on soit à la hauteur de nos responsabilités, ça suffit cette irresponsabilité, ça suffit ce comportement d'adolescents qui ne veulent pas regarder le problème en face".