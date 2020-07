Remaniement : à quoi pourrait ressembler le gouvernement Castex ?

Le nouveau Premier ministre, Jean Castex, a tenu à faire sa première sortie officielle samedi dans une entreprise de haute technologie, samedi. Mais les tractactions n'ont pas arrêté avec cette visite : il entend, avec Emmanuel Macron, former "au plus vite" un gouvernement pour appliquer un plan de relance face à la crise économique et sociale, avant la présidentielle de 2022. Faut-il s'attendre à un renouveau ? Ce remaniement s'annonce "de grande ampleur", a prévenu l'entourage d'Emmanuel Macron, assurant qu'il y aurait "de nouveaux talents" et "des personnalités venues d'horizons différents" dans ce gouvernement.

En attendant, Jean Castex multiplie les consultations et les rencontres depuis sa nomination, vendredi. Ce même jour, avant de déjeuner avec le Président, il a par exemple reçu plusieurs ministres dont Jean-Michel Blanquer, ministre de l'Éducation et Didier Guillaume, ministre de l'Agriculture. Car le futur casting gouvernemental doit coller à la nouvelle ligne d’Emmanuel Macron, qui s'oriente sur plusieurs grands chantiers comme la relance économique, la transition écologique, le grand âge ou la jeunesse.

Une liste de ministres pratiquement prête

Le futur gouvernement devra aussi être paritaire et respecter les équilibres politiques de la majorité. Il se murmure que la liste des ministres est quasiment bouclée. "On met les bouchées double", promet notamment Jean Castex dans le Journal du dimanche. Dans un tel exercice, le puzzle peut être à revoir si l’une des pièces devait être changée après les vérifications fiscales et de conflits d’intérêt, par exemple.

L’annonce de ce nouveau gouvernement pourrait par ailleurs se faire en deux temps avec en premier lieu, la présentation d'une équipe resserrée autour des ministères très politiques en charge des grandes priorités du Président. Cette première liste pourrait être complétée, d’ici quelques jours, par des secrétaires d’État en charge de dossiers précis.