Réforme des retraites : ce qui va changer pour les cheminots

Quels changements pour les cheminots ? Alors que la Première ministre Elisabeth Borne a annoncé le contenu de la réforme des retraites le 10 janvier dernier, les Français se mobilisent ce jeudi pour manifester contre celle-ci. La mesure principale concerne le report de l'âge légal de départ qui est fixé à 64 ans en 2030, contre 62 avant la réforme. Mais qu'en est-il pour les régimes spéciaux et particulièrement pour les cheminots ?

Statutaire ou contractuel ?

Tout dépend de quelle catégorie il s'agit. Car il existe deux types de personnels à la SNCF : les statutaires et les contractuels. Pour les premiers, ce sont les agents de la société de transport qui ont été embauchés avant la réforme de 2020. Aujourd'hui, ceux-ci partent au minimum à 52 ans s'ils sont conducteurs et à 57 ans pour les autres. Ce qui va changer pour eux, c'est qu'ils vont devoir travailler deux années de plus.

L'autre catégorie, ce sont les contractuels. Ils correspondent à tous les salariés embauchés après 2020 à la SNCF. Ceux-ci peuvent prendre leur retraite comme la plupart des Français à 62 ans. Pour eux, la réforme signifie qu'ils devront travailler deux ans de plus et prendre leur retraite à 64 ans, quel que soit leur métier.

Concrètement, après la réforme, un conducteur embauché en 2019 pourra prendre sa retraite à 54 ans, tandis que son collègue, lui aussi conducteur mais embauché en 2020, y aura droit dix ans plus tard, à 64 ans.