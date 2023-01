Réforme des retraites : comment les Français s'organisent face aux perturbations

Comment faire ? À la veille de la journée de mobilisation contre la réforme des retraites, de nombreux Français se préparent à une journée de galères. Face aux perturbations dans les transports et à l'absence de nombreux enseignants, les ménages devront donc s'adapter, faire appel à la famille, au système D ou même au télétravail. Une situation qui partage les Français entre inquiétude et résignation.

Le vélo, la marche ou le télétravail

Ce mercredi soir, à la sortie du travail, les Parisiens rencontrés par Europe 1 ont tous la tête à leurs trajets de jeudi matin, comme Babak ou Corinne. "Normalement, c'était prévu en transport, mais là, j'irai à vélo. Je partirai une heure plus tôt au moins pour arriver à l'heure", déclare le premier. "Pour aller travailler, en temps normal je prends le tram. Mais demain, grâce à la grève, j'irai travailler à pied", déplore la seconde.

En revanche, pour certains, il est impossible de se déplacer. Le télétravail fait donc son retour pour Isabelle, qui devra en même temps s'occuper de son fils de 6 ans car sa maîtresse sera en grève. "Je vais travailler de chez moi et ne pas me déplacer. Compte tenu des manifestations, je vais garder mon fils en même temps, ce qui est hyper pratique", ironise-t-elle.

>> LIRE AUSSI - Réforme des retraites : ces Français obligés de travailler pour subvenir à leurs besoins

Système D

Pour Thierry, patron d'une PME dans le Val d'Oise, il est impossible pour ses employés de faire du télétravail. Il faut donc faire preuve de souplesse. "Nous faisons une plus grande tolérance pour accepter un peu les retards. C'est le système D comme à chaque fois", s'exaspère le dirigeant. Cependant, il n'y a pas que pour les travailleurs que cette journée s'annonce compliquée, comme pour cette Parisienne. "J'ai une amie qui vient faire du tourisme et on ne peut pas faire les musées. On va se restreindre autour de chez nous", affirme-t-elle.

Les Parisiens sont donc prêts pour cette journée de grève. Mais si la mobilisation venait à se poursuivre, ce serait bien plus compliqué.