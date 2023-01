INFO EUROPE 1 - Retraites : le renseignement prévoit la présence de manifestants violents

A quoi faut-il s’attendre jeudi, première journée de mobilisation contre le projet de réforme des retraites du gouvernement ? Première grève qui devrait en appeler d’autres. Les services de renseignement redoutent surtout la présence de manifestants violents. Le cortège de République à Nation en passant par Bastille pourrait être émaillé de violences.

Selon une note du renseignement parisien qu'Europe 1 a consultée, entre 200 et 400 éléments radicaux entendent participer à cette manifestation, ainsi que 400 à 600 gilets jaunes. "Ils devraient se mobiliser en ordre dispersé mais probablement de manière significative", peut-on lire dans cette note. Des figures des gilets jaunes prévoient par ailleurs de se rendre sur les Champs-Elysées et aux abords du palais présidentiel.

"Donner le ton"

Ce qui a conduit la préfecture de police à demander à la Place Beauvau un nombre important de forces mobiles. 48 compagnies de CRS et escadrons de gendarmes mobiles sont prévus, en plus des effectifs de police de voie publique. Cette première date de mobilisation est présentée par le renseignement comme un "enjeu majeur" pour les syndicats. La mobilisation de jeudi doit "donner le ton" et "montrer l’état des forces".

Selon les toutes dernières projections, entre 50.000 et 80.000 personnes à minima sont attendues dans les rues de la capitale. Les syndicats de police, eux-aussi ont seront dans la manifestation, ce qui inquiète la préfecture de police. Selon le renseignement, "les éléments les plus déterminés (notamment des gilets jaunes) pourraient chercher à s’en prendre à eux".