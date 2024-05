«Qu'est-ce que c'est que cette question ?» : tout comprendre à la polémique Marion Maréchal sur France Inter

Tête de liste Reconquête pour les élections européennes, Marion Maréchal était ce mardi matin l'invitée de France Inter. Assise dans le studio de la radio publique, la candidate n'était pas loin de tomber de sa chaise après cette question de la journaliste : "Quelle différence y a-t-il entre la défense de la famille que vous proposez et celle que proposait le maréchal Pétain ?"

"Qu'est-ce que c'est que cette question ?", lui rétorque alors Marion Maréchal. Cette interrogation faisait suite à la prise de position de la tête de liste Reconquête qui accuse le Festival de Cannes d'avoir remis le prix d'interprétation féminin à un homme. En cause, le prix attribué à l'actrice transgenre Karla Sofia Gascon.

Une campagne relancée ?

"C'est n'importe quoi. Excusez-moi, mais oui, les enfants sont toujours faits par des hommes et des femmes. Je suis désolée, c'est peut-être fasciste pour vous", reprend Marion Maréchal, toujours sur France Inter. Réponse de la journaliste : "Quand on écoute le maréchal Pétain, la famille française, c'est la cellule de base de la France". Et la candidate Reconquête de répliquer une fois de plus : "Je crois que Hitler aimait la confiture de fraise. Vous aimez la confiture de fraise ? Vous êtes un peu hitlérienne non ?".

Une séquence dénoncée sur les réseaux sociaux par les soutiens de la candidate, dont la campagne pourrait être paradoxalement relancée après ce clash. Éric Zemmour a d'ailleurs relayé ce passage pour avancer l'une de ses propositions, à savoir la privatisation de l'audiovisuel public.