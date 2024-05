Pascal Praud et vous - Marion Maréchal réagit en direct après le parallèle entre elle et Pétain fait sur France Inter

Mardi matin sur France Inter, la tête de liste Reconquête! aux élections européennes, Marion Maréchal a été interrogée par la journaliste Sonia Devillers qui lui a posé une question polémique : "Quelle différence y a-t-il entre la défense de la famille que vous proposez, et celle que proposait le maréchal Pétain ?" La candidate est revenue sur cette question dans l'émission Pascal Praud et vous, en qualifiant cela d'"entre-soi habituel de France Inter". "Cette journaliste se disqualifie par elle-même, par l'outrance et la bêtise de sa question (...) Tout cela est d'une bêtise crasse au-delà d'être absolument odieux", a-t-elle ensuite dénoncé.