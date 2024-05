Européennes : Sarah Knafo, Guillaume Peltier... Marion Maréchal dévoile la liste Reconquête!

Marion Maréchal, tête de liste de Reconquête! pour les élections européennes, a dévoilé mardi le nom de ses 80 colistiers, dont Eric Zemmour et la mère d'une victime de l'attentat de Romans-sur-Isère de 2020, aux avant-dernière et dernière place. Aux premières places de la liste figurent, derrière Marion Maréchal, l'ex-numéro deux de LR Guillaume Peltier, la conseillère et compagne d'Eric Zemmour Sarah Knafo, l'eurodéputé sortant et ancien vice-président du RN Nicolas Bay, la cinquième position étant occupée par la présidente du Mouvement conservateur (anciennement Sens commun) Laurence Trochu.

>> LIRE AUSSI - Européennes : Reconquête change de stratégie et veut attaquer frontalement le RN

Éric Zemmour en fin de liste

Stanislas Rigault, président du mouvement de jeunesse de Reconquête, Génération Zemmour, occupe la sixième place, suivi par Agnès Marion, une très proche de Marion Maréchal qui fut conseillère régionale en Auvergne-Rhône-Alpes, et Jean Messiha, énarque et figure médiatique de l'extrême droite. En queue de liste, Eric Zemmour occupe la 80e position, alors que la dernière place a été réservée à Evelyne Reybert, la mère de Julien Vinson, assassiné lors d'un attentat en avril 2020 à Romans-sur-Isère (Drôme) "par un réfugié soudanais", a rappelé Marion Maréchal.

La liste Reconquête recueille 5,5% d'intentions de vote dans une étude Toluna-Harris Interactive parue mardi, dans la marge d'erreur du seuil de 5% nécessaire pour envoyer des représentants dans l'hémicycle de Strasbourg. Elle est surtout très loin derrière le favori, Jordan Bardella (RN), source de divergences stratégiques entre zemmouristes et "marionistes" : les premiers prônent de s'en prendre frontalement à celui qui est crédité de près d'un tiers des suffrages par les sondeurs, les seconds faisant au contraire preuve d'une certaine mansuétude pour l'ancien parti de Marion Maréchal.

"Nous sommes derrière (Marion Maréchal), avec elle, pour elle"

"Je suis heureux d'être sur cette liste pour montrer que je (la) soutiens de toutes mes forces", a voulu convaincre mardi Eric Zemmour. "Tous, nous sommes derrière (Marion Maréchal), avec elle, pour elle", a ajouté le quatrième homme de la présidentielle de 2022 (7,07% des suffrages recueillis au premier tour).

Sur la liste Maréchal figurent encore à la dixième place le conseiller municipal de Nice Philippe Vardon, la conseillère régionale de Normandie Eve Froger à la onzième, le militant identitaire Damien Rieu à la douzième, une professeur de mathématiques, Séverine Duminy, à la treizième place, et le maire de Cogolin Marc-Etienne Lansade en quatorzième position.