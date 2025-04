Prisons attaquées : Emmanuel Macron promet que les auteurs «seront retrouvés, jugés et punis»

Prisons attaqués : Emmanuel Macron promet que les auteurs «seront retrouvés, jugés et punis»

Prisons attaqués : Emmanuel Macron promet que les auteurs «seront retrouvés, jugés et punis» AFP / © Ibrahim Ezzat / NurPhoto

Article Suggestions

Emmanuel Macron a promis mercredi que les personnes qui "cherchent à intimider" les agents pénitentiaires et "s'attaquent avec une violence inadmissible" aux prisons seraient "retrouvés, jugés et punis". Le chef de l'Etat a également salué le "courage" et le "dévouement" des surveillants pénitentiaires.