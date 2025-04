Prisons attaquées : que signifient les tags «DDPF» inscrits sur les murs des établissements visés ?

Article Suggestions

Plus d'une dizaine d'établissements pénitentiaires ont été visées partout en France depuis dimanche. Entre dégradations, incendies et tirs à l'arme automatique, ces attaques seraient coordonnées. L'inscription "DDPF" a également été retrouvée sur des voitures et des murs de certains établissements. Que signifient ces tags ?