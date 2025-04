INFO EUROPE 1 - Prisons attaquées : au moins 21 véhicules dégradés par des tags ou des flammes

Selon une source à Europe 1, au moins 21 véhicules ont été dégradés par des tags ou des incendies volontaires en marge de l'attaque de huit établissements pénitentiaires de dimanche à mardi. La majorité des victimes de ces attaques sont des agents de l'administration pénitentiaire, ajoute cette source.

Au total, les dégradations de véhicules se sont produites à proximité de sept établissements différents répartis partout en France : l'école nationale des agents pénitentiaires d'Agen, les centres pénitentiaires de Réau en Seine-et-Marne et de Luynes dans les Bouches-du-Rhône, les maisons d'arrêt de Nanterre, de Nîmes, de Valence, et de Villepinte, et l'établissement de protection judiciaire des jeunes à Marseille. À Toulon, ce sont des tirs d'armes automatiques qui ont été recensés sur la maison d'arrêt.

La piste anarchiste semble prendre la pas

Le parquet antiterroriste s'est saisi mardi de l'enquête sur cette série d'attaques. Les enquêteurs de l'antiterrorisme cherchent à en identifier les auteurs. Selon les premiers éléments de l'enquête, toutes les hypothèses sont envisagées mais la piste anarchiste semble prendre le pas, a indiqué à l'AFP une source proche du dossier.

Dénonçant sur le réseau social X des "tentatives d'intimidation", le ministre de la Justice Gérald Darmanin est attendu dans l'après-midi au centre pénitentiaire de Toulon, visé par des tirs, pour apporter son soutien aux agents sur place.

Des établissements pénitentiaires font l’objet de tentatives d’intimidation allant de l’incendie de véhicules à des tirs à l’arme automatique. Je me rends sur place à Toulon pour soutenir les agents concernés. La République est confrontée au narcotrafic et prend des mesures qui… — Gérald DARMANIN (@GDarmanin) April 15, 2025

"La République est confrontée au narcotrafic et prend des mesures qui vont déranger profondément les réseaux criminels", a déclaré le garde des Sceaux sur le réseau social. "Elle est défiée et saura être ferme et courageuse", a-t-il ajouté, liant ces actes à son projet de regroupement des détenus les plus dangereux dans des prisons de haute sécurité, qui doit être prochainement déployé.