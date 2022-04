EN DIRECT - «Je ne suis plus le candidat d'un camp mais le président de tous», assure Macron

D'après les estimations de mi-soirée, Emmanuel Macron remporte à nouveau l'élection présidentielle. Quatre jours après un débat de l'entre-deux tours émaillé de passes d'armes, il a recueilli 58,3% des suffrages, contre 41,7% pour Marine Le Pen. Peu de temps après l'annonce des premières estimations, Marine Le Pen a jugé que son résultat était "une éclatante victoire". De son côté, Emmanuel Macron a mis l'accent sur le rassemblement lors de son discours de victoire prononcé devant la tour Eiffel.

Les principales informations à retenir : Emmanuel Macron est réélu président de la République avec 58,3% des voix

Marine Le Pen a affirmé qu'elle "poursuivrai [son] engagement"

Jean-Luc Mélenchon a appelé les Français à "l'élire Premier ministre"

Eric Zemmour a appelé à "l'union de toutes les droites" pour les législatives

L'abstention se situe autour des 28%

Emmanuel Macron réélu

Emmanuel Macron a été réélu dimanche à la présidence de la République avec 58,3% des voix face à Marine Le Pen (41,7%) selon les premières estimations, une nette victoire tempérée par l'écart notablement serré avec l'extrême droite et une abstention élevée, (28%). Donné de longue date favori à sa propre succession, Emmanuel Macron devient à 44 ans seulement le premier président sortant reconduit hors cohabitation, depuis l'adoption du vote au suffrage universel direct en 1962.

Marine Le Pen salue un résultat en forme d'"éclatante victoire"

Marine Le Pen a estimé que son score était "une éclatante victoire". "Les idées que nous représentons arrivent à des sommets (...) Le résultat représente en lui-même une éclatante victoire", a-t-elle déclaré depuis son QG électoral dimanche soir, peu après la publication des estimations qui donnaient Emmanuel Macron réélu. "Nous lançons ce soir la grande bataille électorale des législatives. Je mènerai cette bataille aux côtés de Jordan Bardella, avec tous ceux qui ont eu le courage de s'opposer à Emmanuel Macron au second tour, avec tous ceux qui ont la France chevillée au corps", a-t-elle ajouté.

"Je poursuivrai mon engagement pour la France et les Français", a promis la candidate du Rassemblement national. "Je mènerai cette bataille". "Le RN œuvrera à unir tous ceux d'où qu'ils viennent qui veulent se rassembler et rassembler leurs forces contre Emmanuel Macron afin de présenter ou de soutenir des candidats partout", a-t-elle lancé. "Je n'ai aujourd'hui aucun ressentiment dans cette défaite" et "je ne peux m'empêcher de sentir une forme d'espérance (...) Cette France trop oubliée, nous, nous ne l'oublions pas", a souligné Marine Le Pen.

La finaliste malheureuse a également pris soin d'avoir un mot pour la Guadeloupe, la Martinique et la Guyane. La candidate du RN l'emporte à 69,60% en Guadeloupe, à 60,87% en Martinique, à 60,70% en Guyane, ainsi qu'à Saint-Pierre-et-Miquelon (50,69%), selon les préfectures de ces territoires, où Jean-Luc Mélenchon avait fait des scores importants au premier tour.

Macron promet une "méthode réfondée" pour sa gestion du pays

Le président réélu Emmanuel Macron a affirmé dimanche qu'il n'était "plus le candidat d'un camp mais le président de tous". Demandant à ses partisans de ne pas huer son adversaire du deuxième tour de la présidentielle, Marine Le Pen, Emmanuel Macron, lors de son discours au le Champ de Mars, a déclaré : "Non, ne sifflez personne. Depuis le début je vous ai demandé de ne jamais siffler. Parce que dès à présent je ne suis plus le candidat d'un camp mais le président de tous".

Le président a également réaffirmé que "la colère et les désaccords" qui ont conduit à voter pour le projet de l'extrême droite "doivent trouver une réponse", lors d'une allocution prononcée devant ses partisans depuis le Champ de Mars à Paris. "Je sais que pour nombre de nos compatriotes, qui ont choisi aujourd'hui l'extrême droite, la colère et les désaccords, qui les ont conduits à voter pour ce projet, doivent aussi trouver une réponse. Ce sera ma responsabilité et celle de ceux qui m'entourent", a-t-il déclaré.

Par ailleurs, Emmanuel Macron a promis une "méthode refondée" pour gouverner la France lors de ce nouveau mandat, assurant que "nul se sera laissé au bord du chemin". "Cette ère nouvelle ne sera pas la continuité du quinquennat qui s'achève", a assuré le président sortant lors de son discours de victoire au Champ-de-Mars, appelant à être "bienveillants et respectueux" dans un pays "pétri de tant de doutes, tant de divisions".

Pour Jean-Luc Mélenchon "le troisième tour commence ce soir"

Emmanuel Macron est "le plus mal élu des présidents de la Vème République", mais la défaite de Marine Le Pen "est une très bonne nouvelle pour l'unité de notre peuple", a estimé dimanche l'Insoumis Jean-Luc Mélenchon. Face à ce constat, il a appelé les électeurs à se mobiliser pour le "troisième tour", en référence aux élections législatives de juin lors desquelles il espère qu'une majorité sera donnée aux "députés de la nouvelle union populaire qui doit s'élargir".

"Madame Le Pen et Monsieur Macron ont à peine plus du tiers des électeurs inscrits", a souligné Jean-Luc Mélenchon. Concernant la candidate de l'extrême droite, il a souligné que "la France a refusé clairement de lui confier" la présidence "et c'est une très bonne nouvelle pour l'unité de notre peuple". "A présent, Emmanuel Macron est le plus mal élu des présidents de la Vème république" et "il surnage dans un océan d'abstention, de bulletins blancs et nuls", a-t-il dit.

"Ma pensée se tourne vers les futures victimes de cette situation, les personnes usées qui partiront à la retraite trois ans plus tard, les personnes prises à la gorge financièrement et qui ne verront pas les prix être bloqués, les personnes qui savent à quel point l'inaction écologique de Emmanuel Macron est un crime", a-t-il énuméré. "Ne vous résignez pas", a-t-il lancé. "Entrez dans l'action franchement, massivement, la démocratie peut nous donner de nouveau le moyen de changer de cap". "Le troisième tour commence ce soir, le 12 et 19 juin un autre monde est encore possible si vous élisez une majorité de députés de la nouvelle union populaire qui doit s'élargir".

Éric Zemmour appelle à "l'union de toutes les droites" pour les législatives

Le candidat Reconquête à la présidentielle Eric Zemmour a appelé "le bloc national à s'unir et se rassembler" pour les législatives, et a fait part de sa "déception" après la réélection d'Emmanuel Macron. "C'est la huitième fois que la défaite frappe le nom de Le Pen", avait-il auparavant attaqué, en référence aux cinq candidatures malheureuses de Jean-Marie Le Pen, et aux trois de sa fille Marine.

Le responsable d'extrême droite a promis d'être avec son parti Reconquête "à la pointe du combat pour lutter pied à pied contre l'oeuvre de déconstruction de la France menée par Emmanuel Macron". "Il ne peut y avoir de victoire électorale sans l'alliance entre toutes les droites, entre les classes populaires et la bourgeoisie patriote, entre les grands-parents et leurs petits-enfants, entre la France périphérique et les habitants des métropoles qui veulent continuer de vivre dans une France française", a-t-il encore ajouté.

"Deux grands blocs politiques se forment, l'un macroniste et l'autre islamo-gauchiste", a-t-il ajouté en référence aux soutiens du président de la République d'une part et à ceux de Jean-Luc Mélenchon d'autre part. Face à eux, "le bloc national doit lui aussi s'unir et se rassembler. Notre responsabilité est immense, c'est pour cela que j'appelle à l'union nationale en vue des législatives". "Notre coalition n'est pas une option, elle est une nécessité, elle est un devoir", a-t-il conclu.

Jacob (LR): "jamais il n'y a eu un tel vote de désespérance en France"

Le président du parti Les Républicains, Christian Jacob, a regretté dimanche sur France 2 que "jamais il n'y a eu un tel vote de désespérance en France" lors du second tour de l'élection présidentielle remportée par Emmanuel Macron. "En additionnant les voix qui se sont portées aux extrêmes, c'est un cri d'alerte, un vote de désespérance", qui est, selon le député, "le résultat de l'action de la majorité parlementaire d'Emmanuel Macron".

"Jamais le résultat des extrêmes n'a été à ce niveau", a-t-il appuyé. "Emmanuel Macron voulait ce face-à-face avec Marine le Pen, car c'était l'assurance de gagner" pour lui, a également assuré le président LR, dont la candidate Valérie Pécresse n'a pas atteint les 5% des voix lors du premier tour. Christian Jacob s'est inscrit dans l'opposition en vue des élections législatives. "On veut rebondir avec les élus ancrés sur le terrain", a-t-il assuré, estimant qu'au contraire les députés de la majorité En Marche "n'ont pas d'ancrage".

Louis Aliot (RN) projette la formation d'un "bloc populaire" pour les législatives

Le porte-parole de Marine le Pen, Louis Aliot, s'est projeté vers les élections législatives dimanche, prônant "un bloc populaire" contre "un bloc élitaire", au soir de la défaite de la candidate de son parti au second tour de l'élection présidentielle. "Le débat sur l'extrême droite ne fonctionne pas, il va falloir que toute la classe politique fasse face aux critiques. Il n'y a pas 42% de gens qui sont d'extrême droite en France", a jugé Louis Aliot sur le plateau de France 2, redoutant "un troisième tour social qui se fera dans les rues".

Ce score reflète "une recomposition politique" selon le maire de Perpignan. "Il faut se projeter vers les élections législatives, avec un bloc populaire contre un bloc élitaire" a-t-il déclaré.

Pécresse met en garde contre le "score inédit" du RN

Valérie Pécresse, la candidate LR à la présidentielle, a félicité dimanche le président Emmanuel Macron pour sa réélection, mais s'est inquiétée d'un "score inédit" du Rassemblement National et des "fractures" divisant la France. "J'adresse mes félicitations républicaines à Emmanuel Macron", a déclaré dans un tweet la candidate LR, qui a récolté moins de 5% des votes lors du premier tour de l'élection, un plus bas historique pour la droite traditionnelle.

Cependant, "sa victoire ne doit pas masquer les fractures de notre pays conduisant Marine Le Pen à un score inédit", a-t-elle précisé, alors que la candidate du RN a récolté près de 42% des voix selon les dernières estimations. Valérie Pécresse a désormais appelé à se concentrer sur les élections législatives qui auront lieu le 12 et 19 juin, autour d'une "droite engagée pour défendre le projet de redressement dont la France a besoin".

"Le pire est évité", selon Yannick Jadot

L'ex-candidat EELV à la présidentielle Yannick Jadot a estimé dimanche sur Twitter que "le pire" était "évité", en réaction à la défaite de la candidate d'extrême droite Marine Le Pen face à Emmanuel Macron. "Le pire est évité mais le pays est plus divisé que jamais", a réagi l'écologiste dans un tweet, à l'annonce des premières estimations donnant vainqueur au deuxième tour le président-candidat Emmanuel Macron (LREM) avec près de 58% des suffrages contre Marine Le Pen (RN, environ 42%).

Yannick Jadot, qui avait obtenu 4,6% des voix au premier tour de l'élection, a également remercié "toutes celles et ceux qui ont fait barrage à l'extrême droite", représentée par la cheffe de file du Rassemblement National Marine Le Pen. Pour lui, le combat n'est pour autant pas terminé : "Aux législatives, construisons le meilleur : l'alternative pour le climat, la justice sociale et la démocratie. Tout reste à faire", a-t-il enfin écrit, souhaitant désormais se concentrer sur l'entrée en juin prochain de députés écologistes à l'Assemblée nationale.

"Nous aurons du Le Pen avec Macron", prévient Nathalie Arthaud

"Nous aurons du Le Pen avec Macron", a mis en garde la candidate de Lutte ouvrière à la présidentielle Nathalie Arthaud, dans un communiqué paru dimanche soir. "Le Pen a échoué" mais la réélection du président sortant "ne nous protègera pas contre l'extrême droite", a regretté la candidate trotskiste, prévenant que "nous aurons du Le Pen avec Macron", celui-ci ayant déjà plié "sous la pression de l'extrême droite".

Dernière du premier tour le 10 avril avec moins de 1% des suffrages, celle qui entend défendre "le camp des travailleurs" a également avancé qu'Emmanuel Macron porterait de "nouveaux coups au monde du travail" dans ce deuxième quinquennat, faisant allusion à ses propositions de réforme sur les retraites ou encore le RSA.

Macron réélu : "un signal fort en faveur de l'Europe"

Le chancelier allemand Olaf Scholz a félicité dimanche Emmanuel Macron pour sa victoire à la présidentielle française, estimant que ses électeurs ont envoyé "un signal fort en faveur de l'Europe". "Félicitations", a tweeté le dirigeant social-démocrate en français, avant de poursuivre en allemand : "Félicitations, cher président @EmmanuelMacron. Tes électeurs ont envoyé aujourd'hui un signal fort en faveur de l'Europe. Je me réjouis que nous poursuivions notre bonne collaboration !"

Félicitations, herzliche Glückwünsche, lieber Präsident @EmmanuelMacron. Deine Wählerinnen und Wähler haben heute auch ein starkes Bekenntnis zu Europa gesendet.

Une abstention autour de 28%

L'abstention devrait atteindre 28% au second tour de l'élection présidentielle dimanche, soit 2,5 points de plus qu'en 2017 (25,44%), selon les estimations convergentes de quatre instituts de sondage, mais sans atteindre le record de 1969 (31,3%). Selon Ipsos Sopra-Steria, l'Ifop, Harris interactive et Elabe, le niveau d'abstention serait ainsi de 28%, en hausse de 1,7 point par rapport au premier tour (26,31%), qui avait déjà été marqué par une faible participation, tandis qu'Opinionway anticipe pour sa part 27,8%.

Jamais une abstention aussi forte n'a été enregistrée à un second tour d'une présidentielle, à l'exception du record de 1969, quand les électeurs de gauche avaient, à l'appel du candidat communiste éliminé au 1er tour, massivement refusé de choisir entre "bonnet blanc et blanc bonnet" (Georges Pompidou et Alain Poher).