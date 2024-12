Présidentielle : Marine Le Pen toujours plus haut au premier tour, selon un sondage

Marine Le Pen au plus haut dans les sondages. La cheffe des députés RN à l'Assemblée nationale récolterait entre 36 et 38% des voix au premier tour de la présidentielle. Si elle était déclarée inéligible, Jordan Bardella obtiendrait lui 34% des suffrages. L'ancien Premier ministre, Édouard Philippe, réunirait entre 25 et 26 des voix.

Marine Le Pen obtiendrait, en fonction de ses adversaires, entre 36 et 38% des voix au premier tour de la présidentielle, et Jordan Bardella à peine moins, selon un sondage Ifop-Fiducial pour Le Figaro Magazine et Sud Radio publié mercredi. Selon ce sondage, réalisé en ligne du 6 au 9 décembre, donc après la motion de censure ayant conduit au renversement du gouvernement Barnier, Marine Le Pen obtiendrait 36% des voix contre Édouard Philippe (25%) et même 38% contre Gabriel Attal (20%).

Mélenchon à 12%, entre 6 et 8% pour Wauquiez

Son score progresse même de deux points par rapport à une précédente enquête de septembre. Si elle était déclarée inéligible par la justice dans le procès des assistants parlementaires du RN et ne pouvait concourir, Jordan Bardella obtiendrait un score à peine plus faible avec 34% des voix contre Édouard Philippe (26%).

Le sondage se place dans l'hypothèse de la présence d'un candidat LR, Laurent Wauquiez, qui obtiendrait entre 6 et 8% des voix et d'une gauche éclatée entre quatre candidatures (Jean-Luc Mélenchon, un socialiste - Olivier Faure ou François Hollande -, Marine Tondelier et Fabien Roussel). Dans tous les cas, le leader de LFI obtient le meilleur score, sans dépasser toutefois 12%. Olivier Faure plafonne à 5% et François Hollande à 7%. Le total des quatre candidats de gauche ne dépasse pas 25%.

L'enquête a été menée en ligne auprès d'un échantillon représentatif de 1.101 personnes. La marge d'erreur est comprise entre 1,4 et 3,1 points.